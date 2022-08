Due JRPG cult PlayStation stanno per avere i loro «eredi»

La generazione della prima PlayStation a 32-bit è piena di titoli di peso, così come anche l’era PS2, specie per quanto riguarda i giochi di ruolo di matrice nipponica.

PS One (che trovate anche su Amazon nella sua versione mini) vanta infatti un gran numero di JRPG; alcuni dei quali mai dimenticati dai fan.

Visto e considerato anche che il nuovo PlayStation Plus Premium permette di rigiocare alcune vecchie glorie del passato, i giocatori di tutto il mondo si sono di recente interessati nuovamente a questi classici.

Ora, dopo che è arrivata anche la notizia della produzione di un remake di un piccolo, grande classico uscito nel 2000 su PS1, è ora il turno di non uno, bensì due eredi di un paio di saghe che definire storiche è poco.

Wild Bunch Productions, azienda fondata dal team che ha creato Wild Arms, assieme a Yukikaze, compagnia nata grazie al team autore di Shadow Hearts, hanno infatti annunciato la produzione di Armed Fantasia: To the End of the Wilderness e Penny Blood.

I due giochi verranno finanziati con un’unica campagna Kickstarter che prenderà il via il 29 agosto, con un obiettivo minimo comune di 750mila dollari (via Gematsu).

Il raggiungimento del traguardo assicurerà la pubblicazione di entrambi i giochi su PC, mentre gli stretch goal successivi garantiranno le versioni PS5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch.

Armed Fantasia è descritto come un titolo wester punk con meccaniche da JRPG, ispirato in tutto e per tutto al classico Wild Arms, il quale racconterà una storia in un mondo desolato e polveroso, messo a serio pericolo da una nuova minaccia.

I giocatori che vestiranno i panni di un gruppo di Pathfinder, avventurieri che utilizzano armi chiamate “ARM” per eliminare le anomalie delle lande di Londeium. Poco in alto trovate alcuni screen del gioco.

Penny Blood, di convesso, si presenta invece come un JRPG dal look maggiormente horror, il quale racconterà la storia di tale Matthew Farrel, un investigatore privato di New York che deciderà suo malgrado di imbarcarsi in un’indagine che lo costringerà a confrontarsi con mostri e demoni di ogni genere.

Il gioco proporrà un sistema di combattimento chiamato Psycho Sigil, che fonde i classici meccanismi dei giochi di strategia dei giochi di ruolo giapponesi a turni con meccaniche più moderne.

Se volete contribuire alla campagna Kickstarter di questi due giochi, non dovete fare altro che cliccare a questo indirizzo.

