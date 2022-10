Potete provare gratis un clone di P.T. davvero terrorizzante

La demo battezzata P.T. (diminutivo di Playable Teaser) anticipava il progetto Silent Hills purtroppo mai nato, sebbene negli anni una mole di cloni e figli illegittimi abbia letteralmente invaso il mercato dei videogiochi.

Il capitolo “abortito” del franchise Konami (che potete acquistare con consegna rapida su Amazon) è rimasto solo un sogno per moltissimi giocatori, visto che la delusione della sua cancellazione ancora brucia.

Ora, mentre un noto modder è riuscito a far girare P.T. su una PS5 senza modifiche (vedere per credere) c’è un gioco in lavorazione che sembra ispirarsi proprio alla demo di Kojima e Del Toro.

Stiamo parlando di Luto, un survival horror realizzato dai talentuosi ragazzi di Broken Bird Games, il quale è ora in prova gratuitamente (via ResetEra)

Da ora possiamo infatti immergerci nelle atmosfere oscure e raccapriccianti di una nuova avventura ispirata a P.T., scaricando gratis la demo disponibile su Steam.

Come spiegato nella descrizione ufficiale del gioco, Luto è un’esperienza narrativa horror psicologica in prima persona in cui vestirete i panni di una persona incapace di uscire dalla propria casa.

«Trovare il modo di uscirne vi condurrà attraverso una serie di percorsi che metteranno alla prova i vostri sensi. Esplorate il dolore causato dalla perdita di una persona cara, l’orrore dell’insicurezza e l’oscurità più profonda che si nasconde dietro l’ansia e la depressione.»

Se volete provare la demo di Luto con le vostre mani, in forma totalmente gratuita, non dovete fare altro che cliccare a questo indirizzo.

Restando in tema horror, sappiamo che il remake di Silent Hill 2 sarà un progetto particolarmente ambizioso e pensato per sfruttare al meglio le piattaforme next-gen: sarà infatti possibile esplorare il gioco senza alcun caricamento.

Del resto, il publisher giapponese Konami, grazie anche a tutti gli annunci e i trailer dell’evento Silent Hill Trasmission, ha dimostrato di voler sfruttare a dovere il suo celebre franchise horror.