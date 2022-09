Enotria The Last Song è il nome ufficiale del nuovo soulslike italiano

Jyamma Games, la software house indipendente milanese, aveva rivelato di essere al lavoro su Project Galileo, un nuovo soulslike davvero molto particolare, il quale si chiamerà ora Enotria The Last Song.

Ispirato a giochi come Dark Souls (che trovate su Amazon a prezzo davvero molto basso) si tratta di un titolo che ben si sposa con un’ambientazione tutta italiana.

Sulle pagine di SpazioGames vi abbiamo già raccontato del gioco alcuni mesi fa dopo averlo visto in anteprima assoluta, grazie a un invito degli sviluppatori.

Ora, però, possiamo dare un vero primo sguardo al gioco, grazie a un trailer che mostra tutte le potenzialità di questo titolo davvero promettente.

Dal Tokyo Game Show 2022, Jyamma Games ha rilasciato il trailer ufficiale del gameplay di Enotria The Last Song, il quale mette sul piatto quello che ci aspetta.

La descrizione ufficiale recita: «Enotria The Last Song è un Action RPG SoulsLike ambientato in un mondo fantasy basato sul folklore e sulla cultura italiana. È definito come un SoulsLike, ma a differenza di altri soulslike, noi rappresentiamo un mondo basato sull’estate italiana.»

E ancora, «qui l’universo stesso è una storia, che si racconta in un arazzo in continua evoluzione che costituisce la realtà stessa. Finché due artisti, Arlecchino e Pulcinella, hanno usato il potere della Storia stessa per intrappolarla sulla carta, creando il Canovaccio. Intrappolato nel Canovaccio, il mondo si è poi degradato, diventando un guscio vuoto, ma bellissimo…»

Il trailer mette in mostra un gioco potenzialmente molto interessante, sperando di avere a breve anche una data di uscita che non vada troppo oltre nei mesi.

Project Galileo è ambientato in un mondo fantastico, il mondo di Enotria, un continente formato da molti piccoli regni che nel corso dei secoli hanno sviluppato una cultura propria, commerciando e combattendo tra loro.

