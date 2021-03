Portal, l’iconica GLaDOS è stata un’aggiunta dell’ultimo minuto

L’iconica intelligenza artificiale GLaDOS è stata in realtà un’aggiunta dell’ultimo minuto in Portal, come rivelato da Valve in una recente intervista.

Come spiegato dal game designer Robin Walker, la decisione di rimettere mano al gioco last minute arrivò alla fine di una serie di playtest i cui partecipanti chiedevano sempre la stessa cosa – «quando inizia il gioco?».

«GLaDOS non esisteva allora – c’era solo “il gioco”», ha spiegato Walker a TechRadar.

«E ricordo che avevamo dei playtester che venivano e si divertivano un sacco, e ricordo che più di uno finiva ed essenzialmente il loro feedback era, “tutta questa roba d’allenamento è stata molto divertente ma, tipo, quando inizia il gioco?”. E noi rispondevamo, “amico, è questo il gioco!”. Voglio dire, cos’è che spinge qualcuno ad andare attraverso quell’esperienza di quei livelli, uscirne e chiedere dove inizia il gioco? Quali sono gli spunti che stanno cercando perché pensino che quello sia il gioco?».

«E così GLaDOS è saltata fuori da lì, questa specie di set di teorie che avevamo – [i giocatori] devono credere che ci sia uno scopo in tutto quell’apprendimento, che ci sia bisogno di qualche tipo di antagonista, ci sia bisogno di qualche minaggia, qualcosa che sembra stia spingendo contro di loro», ha aggiunto il designer.

«Che forse ci sia bisogno di qualche concetto di cosa il fallimento potrebbe essere per il giocatore».

Considerando che GLaDOS è diventata rapidamente uno dei personaggi più popolari nel gaming, la scelta di inserirla all’ultimo istante si rivelò senz’altro riuscita.

Del resto, i fan ancora rimpiangono lei e la serie Portal, che è stata vicina ad un ritorno in realtà virtuale prima di venire scartata in favore di Half-Life Alyx.

La speranza è l’ultima a morire, ad ogni modo, visto che Valve ha comunque ripreso a fare giochi a regime dopo il successo di quell’operazione.

L’inizio con il gioco di carte Artifact non è andato troppo bene, c’è da dire: dopo un tentativo di reboot, la casa di Steam ha gettato la spugna.