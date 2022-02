Pokémon Scarlatto e Violetto erano già “comparsi” in Spada e Scudo?

Durante il recente Pokémon Day, Game Freak ha svelato i giochi della prossima generazione: Scarlatto e Violetto.

Neanche il tempo di far sedimentare Arceus, l’ultimo capitolo che è ancora al centro delle discussioni dei fan più sfegatati.

Il primo trailer di Pokémon Scarlatto e Violetto ha già dato molte informazioni visive, tra cui gli starter, che gli allenatori di tutto il mondo stanno cominciando ad amare.

Ma non potevamo mancare già le prime obiezioni, perché i fan hanno già (almeno) una lamentela nei riguardi dei giochi di nuova generazione.

Come spesso accade per i reveal dei nuovi giochi Pokémon, i fan hanno già cominciato ad analizzare il trailer, frame dopo frame, in cerca di informazioni.

Stando alle prime analisi, parzialmente confermate dai nomi dei tre starter che hanno sonorità spagnole, Scarlatto e Violetto potrebbero essere ambientati proprio in Spagna.

Il nome delle due versioni del gioco ricordano, secondo le teorie dei fan, le arance e l’uva, frutti tipici della penisola iberica e che più volte compaiono nel trailer.

Ma dei giocatori ancora più attenti, riportati da IGN US, hanno scoperto che c’era già un indizio molto sospetto in Spada e Scudo, usciti su Nintendo Switch nel 2019.

Come potete vedere dall’immagine qui sopra, nell’Hotel Iona a Circhester c’è una carta da parati con una fantasia sospettosamente piena di arance ed uva. Una coincidenza fin troppo fortuita per l’utente di Reddit che ha condiviso questa scoperta.

Il fatto che ci sia un cordone in questa sezione ha fatto pensare, ad alcuni utenti speculatori, che all’uscita di Scarlatto e Violetto i due giochi possano comunicare attraverso quest’area. Magari scambiando Pokémon o intrattenendosi in altre attività cross-generazionali.

Per il momento non ci resta che attendere altre informazioni da Game Freak, ma intanto ecco le prime creature che sono state confermate nei prossimi giochi in uscita.

Nel frattempo anche Pokémon GO si prepara ad unire più generazioni di videogiochi, perché le creature di settima generazione arrivano all’interno dell’app.