Pokémon Scarlatto e Violetto sono già un successo: è record di preordini

Il day one di Pokémon Scarlatto e Violetto è arrivato e, con i problemi che si è portato dietro, arrivano i primi dati.

I nuovi giochi della serie hanno il compito di rivoluzionare la serie.

Ma la svolta open world non funziona come dovrebbe, come potete constatare nella nostra recensione del titolo.

E mentre le recensioni di tutto il mondo hanno reso Pokémon Scarlatto e Violetto tra i giochi peggiori della serie, la stessa cosa non si può dire dell’interesse del pubblico.

Mentre Pokémon Scarlatto e Violetto stanno arrivando a casa di tutti gli allenatori di tutto il mondo, apprendiamo in queste ore che i due titoli hanno avuto il maggior numero di preordini della serie.

Come riporta Gamesradar, infatti, l’ultima generazione di giochi Pokémon è stata la più preordinata di tutto il franchise, come ha confermato The Pokémon Company.

A rivelarlo è Takahito Utsunomiya, direttore operativo dell’azienda, che ha confermato la validità dell’offerta di Scarlatto e Violetto in fase preliminare, almeno.

Ad uvento di lancio a Tokyo, quindi a qualche ora dall’effettiva uscita, Utsunomiya ha rivelato che i titoli hanno già raggiunto i numeri di preordini di qualsiasi altro gioco Pokémon delle precedenti generazioni.

Contestualmente oggi veniamo a sapere che, nel complesso, le copie dei giochi Pokémon che sono state spedite dal 1996 ad oggi sono 440 milioni di unità.

Con questi numeri ovviamente anche le vendite saranno presumibilmente molto alte, ma ci toccherà aspettare ancora un po’ per capire quanto.

Nonostante Pokémon Scarlatto e Violetto potessero essere molto migliori dal punto di vista tecnico, a quanto pare i giocatori lo hanno comunque apprezzato.

