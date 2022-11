Pokémon Scarlatto e Violetto, giocatori smettono di combattere per giocare con… il bacon

Pokémon Scarlatto e Violetto stanno facendo discutere la community da giorni, e vi abbiamo raccontato moltissime storie sui due titoli.

I nuovi giochi della serie, che hanno permesso anche la creazione di una Nintendo Switch a tema che trovate su Amazon, avevano il compito di rivoluzionare il franchise.

Non devono essere di questo avviso i tanti giocatori che, in questi primi giorni, hanno cominciato a chiedere i rimborsi per i due giochi.

Ma non sembra essere così facile farsi rimborsare Pokémon Scarlatto e Violetto, come hanno testimoniato molti membri della community.

Quelli che sono rimasti su Paldea nonostante tutto si stanno divertendo ad esplorare il mondo di gioco e combattere. O meglio, quasi tutti.

Come riporta Nintendo Life, infatti, ci sono alcuni giocatori di Pokémon Scarlatto e Violetto che hanno deciso di affrontare l’avventura in un altro modo.

Nei nuovi giochi Pokémon è stata inserita, come sapete, la possibilità di preparare panini. Un minigioco da fare anche in compagnia e che molti giocatori stanno affrontando al posto dei combattimenti tra creature.

Il minigioco consente di impilare degli ingredienti per creare il suddetto panini, e alcuni giocatori hanno creato il minigioco del minigioco.

Sembra un minigioco molto divertente, in realtà, che potete sperimentare anche con il vostro gruppo di amici. Se non altro, è una piccola distrazione dalla moltitudine di bug che hanno afflitto il gioco.

Chissà quanti giocatori smetteranno di giocare a Pokémon Scarlatto e Violetto e, invece, si metteranno a impilare bacon per tutto il tempo. Almeno è un modo per non inseguire le polemiche.

Polemiche e problemi che non hanno intaccato in alcun modo le performance di vendite dei due titoli, che stanno macinando numeri da record.

E pensare che Pokémon Scarlatto e Violetto potevano essere molto migliori dal punto di vista tecnico, come ha svelato qualcuno di recente.