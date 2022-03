Pokémon GO, il nuovo evento regala da oggi tanti bonus gratis

Pokémon GO, il gioco per smartphone free-to-play di Niantic, sembra prepararsi a una primavera ricca di sorprese e novità gratis per i suoi giocatori.

Mettendo un attimo da parte Leggende Pokémon Arceus, il più noto titolo smartphone dedicato ai mostriciattoli non vuole essere da meno.

Se già la Stagione di Alola ha infatti messo sul piatto alcune sorprese niente male, è ora il turno di altrettante novità di un certo interesse.

Dopo l’annuncio di voler interrompere il supporto ai giocatori russi, arriva ora infatti una novità ben più lieta e che riguarda tutti i giocatori, Italia inclusa.

Via sito ufficiale, Niantic ha annunciato un nuovo evento mondiale in occasione del Festival dei colori, con tanto di Pokémon colorati che appariranno durante l’evento.

Come reso noto nel post originale, dalle 10:00 di martedì 15 marzo 2022 (ora locale) alle 20:00 di domenica 20 marzo 2022 (ora locale) saranno disponibili i seguenti bonus:

I Moduli esca attivati durante l’evento dureranno tre ore.

Durante l’evento, scattate ogni giorno alcune foto per ricevere una sorpresa.

Ma non solo: Oricorio, il Pokémon Danza, farà il suo debutto in Pokémon GO! Allenatori. Incontrerete Oricorio con uno Stile diverso, a seconda della parte del mondo in cui verrà catturato (per quanto riguarda l’Europa, ci sarà Oricorio Stile Flamenco).

Completare la sfida di collezione per accumulare progressi per il premio Cercapokémon fuoriclasse e guadagnare 20.000 PE, 3.000 unità di polvere di stelle e un incontro con Oricorio.

Infine, sono previsti anche nuovi Raid e nuovi oggetti avatar disponibili gratuitamente nel negozio del gioco durante e anche dopo la fine dell’evento (trovate un’immagine dei regali poco sotto).

Restando in tema, avete letto anche che il Pokédex di Leggende Pokémon Arceus esiste davvero, ed è bellissimo, per chiunque avesse dubbi?

Ma non solo: i mostriciattoli più famosi del mondo hanno da poco preso il volo, letteralmente, dimostrando ancora una volta la loro notorietà.