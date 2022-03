Pokémon GO si aggiorna con il più grande evento di inizio 2022

Pokémon GO, il gioco per smartphone free-to-play, si rinnova spesso con nuovi aggiornamenti ed eventi, a cui ora se ne aggiunge un altro di un certo rilievo.

Dopo il lancio dell’ultimo videogioco Leggende Pokémon Arceus, Niantic ha deciso di dare nuovo lustro a uno dei titoli mobile più giocati di sempre.

Da poco è stato rivelato che sarebbe vicina l’aggiunta al gioco dei Pokémon di settima generazione, una notizia che ha mandato in estasi i fan.

Ora, tra una lamentela e un’altra dei fan per i prossimi Pokémon Violetto e Scarlatto, è stato confermato che a partire da oggi, 1° marzo 2022, comincia su Pokémon GO la Stagione di Alola!

Come reso noto via comunicato stampa, per dare il benvenuto agli Allenatori in questa nuova regione, inizieranno ad apparire i Pokémon di Alola in stato selvatico.

Questi saranno tutti catturabili con la sfida di collezione che si protrarrà fino alle 20:00 di mercoledì 9 marzo, ora italiana.

Ma non solo: domenica 13 marzo 2022, dalle 11:00 alle 17:00 ora locale, è previsto il Community Day che avrà come protagonisti Sandshrew e Sandshrew di Alola, il Pokémon Topo.

Inoltre, oggi inizia anche la Stagione di Intermezzo della Lega Lotte GO, in cui ci sarà un reset della classifica e saranno resi disponibili i premi di fine stagione.

Per concludere, sono in arrivo alcuni aggiornamenti sulle esplorazioni in arrivo su Pokémon GO, con il numero di biglietti raid giornalieri extra disponibili per gli Allenatori sarà aumentato.

Non sarà neppure più disponibile il bonus Aroma da fermi, ma verrà sostituito da un nuovo bonus che aumenta la durata dell’Aroma da 60 a 90 minuti.

Nel frattempo, avete letto che si aggiorna anche Leggende Pokémon Arceus, con un nuovo e decisamente particolare evento a tema?

Senza contare che adesso i mostriciattoli di una delle saghe più celebri al mondo hanno preso il volo, per davvero (ma non nel modo che pensate voi).