Qualcuno ha speso 1 milione di dollari per una carta Pokémon

Pokémon è sicuramente uno dei brand più conosciuti al mondo, e ha toccato praticamente ogni modo di fare intrattenimento, senza dimenticare ovviamente la marea di merchandising a tema che cresce esponenzialmente con il passare del tempo.

Dopo la recente uscita di Leggende Pokémon Arceus, ultimo videogioco del franchise che ha rivoluzionato la storica serie, le avventure dei mostriciattoli da catturare continua a fornire spunti su cui discutere e, perché no, anche di cui stupirsi.

Tutti conosciamo le famose carte Pokémon, vero fiore all’occhiello dei collezionisti, che non mancano mai tra gli oggetti dei veri appassionati del brand.

Per comprenderne il valore, basti pensare ad un recente furto che le ha coinvolte, e che ha avuto un rilievo davvero enorme in termini economici.

Adesso torniamo a parlare di carte Pokémon, ma questa volta di un acquisto del tutto legale ma che ha dello straordinario.

Durante un’asta, infatti, è stata venduta una delle carte dal valore tra i più alti al mondo, dato che sono esistenti davvero pochissimi pezzi e non sono trovabili nei classici pacchetti in vendita.

L’oggetto in questione è una Pokémon Illustrator, conosciuta anche con il nome Pikachu Illustrator.

Final Sale Price: $900,000 An all-time record public sale for any Pokémon card. pic.twitter.com/BgO9yPA42I — Goldin (@GoldinCo) February 24, 2022

La carta era già stata venduta precedentemente a dei prezzi a dir poco ragguardevoli, ma adesso ha battuto ogni record, decisamente oltre l’immaginazione.

Il prezzo a cui è stata aggiudicata la Pokémon Illustrator è di ben $900.000, una cifra assolutamente fuori di testa.

Bisogna notare, tra l’altro, che la carta non si trovava neanche in ottime condizioni, dato che è stata classificata Near Mint 7 (per un massimo di 10), catalogazione che include difetti di usura della superficie, macchie di cera e imperfezioni dell’immagine.

