Pokémon GO, arriva un weekend di bonus di gratis e tante novità

Pokémon GO, il gioco per smartphone free-to-play, si prepara a una primavera davvero molto interessante e piena di novità.

Sarà stato anche il lancio dell’ultimo Leggende Pokémon Arceus, in grado di riaccendere l’interesse verso i mostriciattoli, che Niantic ha deciso di ingranare la quinta per quanto riguarda il suo titolo più celebre.

L’aggiunta al gioco dei Pokémon di settima generazione è quindi solo l’inizio, di contenuti sempre freschi che arriveranno prossimamente.

Se già la Stagione di Alola ha dimostrato che le sorprese sono solo all’inizio, è ora il turno di nuovi bonus ed extra di un certo peso.

Niantic ha reso noto con il Pokémon GO Johto Tour e i relativi eventi live che si sono tenuti a Taiwan e in Messico durante l’ultimo fine settimana alla fine di febbraio siano stati percorsi dai propri utenti oltre 40 milioni di chilometri.

Da New York City sul lato est degli Stati Uniti a Los Angeles sul lato ovest sono 4.400 chilometri, il che significa che in due giorni i giocatori hanno camminato l’equivalente della lunghezza degli Stati Uniti continentali.

Ora, Niantic ha preparato un weekend ricco di eventi, visto che il prossimo fine settimana, domenica 13 marzo, si terranno i Community Day di Pokémon GO e Pikmin Bloom, con bonus speciali unici.

Su Ingress invece si terrà il Second Sunday con in palio una medaglia speciale per il completamento di sei missioni.

Gli eventi non saranno solo in-app, visto che verranno allestite diverse postazioni in vari parchi negli Stati Uniti e in Europa, per permettere agli utenti di godere dell’esperienza di gioco insieme ad altri giocatori e fan.

Queste le location:

Varsavia, Polonia: Centro commerciale Electonia Powisle

Lintz, Austria: City-Park

Bristol, Regno Unito: Broadmead

Cardiff, Regno Unito: Churchill Way

Edimburgo, Regno Unito: Castle Street

Liverpool, Regno Unito: Liverpool One

Londra, Regno Unito: St. Alfege Park

Londra, Regno Unito: Whitfield Gardens

Manchester, Regno Unito: Piccadilly Gardens

Laatzen, Germania: Leine-Center Laatzen

Recklinghausen, Germania: Palais Vest

Oberhausen, Germania: Ruhr

Düsseldorf, Germania: Düsseldorf Arcaden

Lipsia, Germania: Centro Paunsdorf

Monaco, Germania: Pasing Arcaden

Indianapolis, IN: White River State Park

Oakland, CA: Jack London Square

Washington DC: The Wharf

Taipei, Taiwan: Daan Forest Park station

