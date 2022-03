Pokémon Diamante e Perla, l’update 1.3.0 migliora gli scambi

A quattro mesi dal lancio, Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente si aggiornano ancora, con una modifica molto attesa.

I due giochi hanno preceduto di poche settimane il discusso Leggende Pokémon Arceus, che ha portato una certa rivoluzione all’interno della serie.

I remake di Diamante e Perla hanno avuto a che fare fin da subito con dei fastidiosi glitch, ai quali Game Freak ha dovuto porre rimedio in fretta.

E, tra i tanti aggiornamenti che hanno preceduto quest’ultimo di cui vi parliamo, c’è stato proprio l’addio definitivo ai Pokémon duplicati durante gli scambi.

E proprio di scambi si parla, anche stavolta, con una feature che era stata molto richiesta da tutti gli allenatori sin dall’uscita della coppia di titoli.

Una delle costanti del mondo dei videogiochi Pokémon è sicuramente quella degli scambi, con cui i giocatori possono completare le proprie collezioni di ogni generazione.

Dinamica che è presente anche all’interno di Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente ma che, fino ad ora, era relegata solamente alla propria lista amici, o con un codice speciale da condividere.

Ma da oggi, come riporta VGC, con l’aggiornamento 1.3.0 è possibile effettuare scambi con chiunque online, a patto che abbiano un abbonamento a Nintendo Switch Online attivo.

Ora, attraverso l’utilizzo della Global Wonder Station, i giocatori possono effettuare un pairing con qualsiasi giocatore presente nel mondo e proporre degli scambi.

Una feature così importante è arrivata dopo ben 4 mesi. Un ritardo imputabile, secondo alcuni, ai numerosi glitch che il team di sviluppo ha dovuto risolvere nel tempo.

Di recente anche qualcos’altro è arrivato in Diamante e Perla, ovvero il mitico Arceus, che ora è possibile catturare seguendo queste istruzioni.

