Finalmente potete comprare il Pokémon Lucario a dimensioni naturali, perché sì

Sono giorni da ricordare per gli appassionati del mondo dei Pokémon.

Sono appena usciti sul mercato gli attesissimi Diamante Lucente e Perla Splendente, remake di quelli che possiamo considerare come due dei capitoli più amati dell’intera saga videoludica dedicata ai mostriciattoli tascabili.

Non è mancato certo il modo di celebrare l’occasione e infatti un fan a dir poco talentuoso si è cimentato nel ricreare nella vita reale il PokéKron, ovvero l’orologio che accompagna gli allenatori nell’avventura nella regione di Sinnoh.

D’altronde già altri si erano proposti in tal senso dimostrando la loro passione per il brand ricreando la città iniziale di Diamante e Perla con dei bellissimi diorami di carta.

Ma alle sorprese non c’è mai fine quando si parla di Pokémon: infatti, vi presentiamo quello che potrebbe diventare un vero e proprio must have per tutti gli appassionati: il peluche a grandezza reale di Lucario.

Si tratta di un oggetto disponibile al momento solamente in Giappone, ma sappiate che è possibile ordinare una versione a dir poco sorprendente del celebre Pokémon di tipo lotta/acciaio.

Il Pokémon Center Online giapponese sta per distribuire questa versione di Lucario a grandezza reale ad un prezzo di 46,200 yen, ovvero 403$.

Un prezzo sostenuto ma che potrebbe essere decisamente adeguato all’oggetto di cui stiamo parlando, soprattutto considerando l’affetto dei collezionisti.

Secondo il sito ufficiale il peluche è alto 1,2 metri e ha un peso di 4 chili (ovviamente è molto meno del peso che Lucario ha nel gioco).

Sarà possibile comprare Lucario in versione peluche fino al prossimo 16 dicembre, e verrà poi spedito alla fine del mese di maggio del prossimo anno.

Tornando a parlare di Diamante e Perla, i fan sono al momento molto entusiasti anche se è bene ricordare che essendo remake decisamente fedeli agli originali probabilmente non saranno introdotti nuovi Pokémon.

Se siete prossimi ad iniziare la vostra partita sui nuovi remake, ricordatevi di aggiornare il gioco con la patch del day-one.