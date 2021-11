Pokémon Diamante e Perla diventano bellissimi diorami di carta, in attesa dei remake

Uno degli aspetti che ha colpito maggiormente gli appassionati che attendono i remake di Pokémon Diamante e Perla è sicuramente la presentazione grafica, che cerca di ricreare fedelmente lo stesso stile visivo ammirato negli amati capitoli per Nintendo DS.

In attesa dunque che Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente siano disponibili ufficialmente a partire da venerdì 19 novembre, un fan ha voluto dimostrare la propria passione in un modo molto particolare: ricreando i momenti iniziali dell’avventura con dei bellissimi diorami di carta.

Se fate parte tra i fan che già non vedono l’ora di mettere le mani sui nuovi remake, vi raccomandiamo di scaricare la patch del day-one che aggiungerà contenuti fondamentali.

Vale la pena inoltre di ricordare che si tratterà di rifacimenti molto fedeli ai capitoli originali: di conseguenza, i fan non devono aspettarsi l’introduzione di nuovi Pokémon.

Per celebrare l’imminente uscita dei remake, l’utente Uma ha deciso di ricreare fedelmente Duefoglie, la città dove i protagonisti inizieranno la loro avventura nella regione di Sinnoh, con dei bellissimi diorami di carta (via Kotaku).

Diamante e Perla uscirono per la prima volta ben 15 anni fa su Nintendo DS, rappresentando dunque per molti giocatori la loro prima avventura nel mondo di Pokémon: l’utente si augura dunque che il suo lavoro riesca a riportare alla luce le giornate passate davanti a quelle iconiche cartucce.

Portare a termine il lavoro è stato un processo molto impegnativo, soprattutto per quanto riguarda la costruzione delle case e degli alberi: in totale Uma ha speso ben 60 ore per portare a termine il suo piccolo capolavoro.

Contribuendo ulteriormente ad aumentare notevolmente il fattore nostalgia, il fan ha anche deciso di ricreare con la tecnica stop-motion i momenti iniziali passati proprio nella città Duefoglie, fino all’incontro con il nostro amico e rivale dell’avventura.

Se siete curiosi invece di scoprire come questa incredibile opera sia stata realizzata, l’utente ha pubblicato sul proprio canale YouTube un video che mostra tutti i passi necessari, che vi proporremo di seguito:

Un lavoro che sicuramente merita solamente i nostri complimenti: sicuramente con questi bellissimi diorami Uma è riuscito a dimostrare tutta la propria passione per la serie ideata da Game Freak.

Anche il popolare gioco per smartphone Pokémon GO ha comunque deciso di unirsi alle celebrazioni: a partire da domani sarà disponibile un nuovo evento dedicato a Diamante Lucente e Perla Splendente.