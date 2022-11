PlayStation VR2 vi farà sentire la sua tecnologia fino alla punta delle dita

PlayStation VR2 si prepara a dare una bella spinta alla tecnologia della realtà virtuale, e lo farà facendovi usare anche le dita.

Il successore del primo PS VR (potete recuperarlo in bundle su Amazon) ha di recente avuto dei nuovi aggiornamenti, tra cui la data di uscita definitiva.

Sarà infatti un hardware che aprirà il 2023, con i preordini già disponibili e il prezzo finale che, probabilmente, non vi piacerà.

E mentre anche i primi videogiochi hannno una data di preordine con prezzo annesso, qualcuno ha cominciato a provare il visore scoprendo cose molto interessanti.

Come riporta The Gamer, infatti, la tecnologia di PlayStation VR2 è così raffinata che vi costringerà ad usare anche le dita per giocare.

Sony aveva detto fin da subito che, con il nuovo visore, l’intento era quello di portare la tecnologia della realtà virtuale su un nuovo livello.

E, come è stato mostrato in una clip su Twitter da un utente (la trovate qui sotto), per giocare a Horizon Call of the Mountain vi serviranno anche tutte le dita.

PlayStation VR2 finger tracking looks extremely accurate pic.twitter.com/Yf3MeMhTPy — Shayon (@oshayon) November 20, 2022

Nella clip il giocatore è seduto su una barca che si muove lungo il fiume e, grazie ai controller di PlayStation VR2, può sporgersi e toccare (si fa per dire) l’acqua.

La cosa interessante di tutto ciò è il modo in cui i controller riescono a tracciare il movimento delle dita.

Come potete vedere dalla clip, Horizon Call of the Mountain riesce a registrare il movimento di ogni singolo dito, così come il movimento dell’intera mano.

Tra le altre funzioni, i giochi saranno anche in grado di tracciare il movimento degli occhi, permettendo potenzialmente di cambiare equipaggiamento o l’arma utilizzata semplicemente guardando una particolare area sullo schermo.

Nell’attesa vi consigliamo di aggiornarvi su tutti i dettagli che vi servono per PlayStation VR 2 nella nostra pagina dedicata: ecco tutte le informazioni.

Nella speranza che i giocatori possano essere più rilassati quando il visore uscirà, visto che la mancata retrocompatibilità non è andata giù ai fan.