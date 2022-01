PlayStation VR2 potrebbe trasformare la realtà in videogioco: c’è un brevetto

Sony non ha mai nascosto di credere fortemente nella realtà virtuale, come dimostrato dal recentissimo annuncio di PlayStation VR2, il nuovo visore next-gen disegnato per PS5.

Il visore con cui la casa di PlayStation intende rispondere ai suoi concorrenti, come Oculus Quest 2, vuole continuare il successo del precedente PS VR, rendendo la realtà virtuale più coinvolgente che mai.

La compagnia aveva già annunciato di voler «portare la VR a un nuovo livello» e, a giudicare dall’ultimo brevetto registrato, potrebbe effettivamente essere in grado di mantenere la propria promessa.

Come riportato da Game Rant, Sony ha infatti registrato un brevetto che consentirebbe di trasformare oggetti realmente esistenti in elementi virtuali, portando dunque il nostro mondo dentro i videogiochi.

Il brevetto, registrato il 23 giugno 2021 ma aggiornato proprio in queste ore, consentirebbe agli utenti di poter infatti scansionare qualunque elemento per ricrearlo virtualmente.

Per dimostrarne il funzionamento, Sony ha anche allegato un’immagine mock-up del processo, che vi riproporremo di seguito:

L’applicazione avrebbe certamente un enorme potenziale per PlayStation VR2, qualora venisse scelto di applicarla alla realtà virtuale: con questa tecnologia si potrebbe infatti interagire con i nostri oggetti anche all’interno di un videogioco in molteplici modi.

Non sembrerebbero esserci nemmeno limiti riguardanti le dimensioni, dato che nell’esempio mostrato da Sony è stata riprodotta all’interno del videogioco un’intera lampada: naturalmente dovrà però essere necessario riuscire a scansionare l’oggetto in questione a 360 gradi.

Ricordiamo naturalmente che non è detto che un brevetto possa diventare automaticamente realtà, ma il documento permette comunque di avere un’idea più precisa del potenziale di PlayStation VR2 e di quali sono le idee di Sony per il prossimo futuro.

Vedremo dunque se nel breve futuro saremo in grado di rendere virtuale anche la nostra realtà: vi terremo naturalmente aggiornati con tutte le ultime novità sulla periferica.

Quel che è certo è che Sony punterà moltissimo sui software per PlayStation VR2: la prima esclusiva sarà Horizon Call of the Mountain, spin-off del franchise di Guerrilla Games.

Ma secondo le ultime indiscrezioni, potrebbe non essere l’unico titolo in arrivo: potrebbe infatti arrivare anche il bellissimo Half-Life Alyx, attualmente in esclusiva su Steam.