PlayStation VR 2, Sony si porta avanti con già i dettagli sui pre-order

Nelle scorse settimane Sony ha annunciato il ritorno della sua personale visione di realtà virtuale, con l’arrivo di una versione nuova e più performante del suo visore: PlayStation VR 2.

Si tratta di un nuovo visore next-gen pensato appositamente per PlayStation 5, il quale riconferma ovviamente l’interesse speciale dell’azienda nipponica nei confronti della realtà virtuale, da molti definita il futuro del gaming.

La compagnia ha infatti sottolineato più volte di voler dare la possibilità ai giocatori di vivere la realtà virtuale come mai prima d’ora, e di avere l’intenzione di far arrivare il proprio visore ad un nuovo livello di qualità.

Sony ha manifestato la sua volontà di puntare fortemente sulla realtà virtuale anche tramite l’annuncio di un gioco espressamente dedicato al VR 2 che farà parte di uno dei brand che ha contraddistinto PlayStation negli ultimi anni: Horizon Call of the Mountain.

Nonostante ultimamente le notizie su PS VR 2 stiano latitando, potrebbe esserci una luce in fondo al tunnel rappresentata dall’apertura di una sezione apposita sul sito PlayStation.

La nuova pagina non indugia in nuovi particolari interessanti riguardo il nuovo visore di casa Sony, ma dà la possibilità agli utenti possessori di un account PSN di iscriversi in modo da essere avvisati tramite notifica nel momento in cui saranno aperti i pre-order di PS VR2.

Chi si iscriverà sull’apposita pagina avrà inoltre accesso a tutte le ultime news riguardo il VR, inclusi annunci di giochi, data d’uscita e di apertura della possibilità di preordinare il nuovo headset.

Sicuramente nel caso in cui PS VR2 dovesse andare a ruba quanto PS5, questo potrebbe essere un ottimo modo per sapere in tempo la data e prepararsi a preordinare senza lasciarsi sfuggire le scorte.

Ai molti curiosi ed entusiasti riguardo al visore di Sony, ricordiamo che secondo alcune indiscrezioni potremmo anche vedere arrivare un altro grande gioco come Half-Life Alyx.