PlayStation VR 2 sarà disponibile per PlayStation 4? Sony fa chiarezza

Durante il CES 2022, Sony ha presentato PlayStation VR 2, la nuova incarnazione della realtà virtuale per piattaforme PlayStation.

Il primo tentativo in questo senso, PlayStation VR, fu un buon esperimento nel portare sul mercato un visore ad un prezzo abbordabile.

Il nuovo modello, presentato qualche ora fa, ha degli obiettivi molto importanti e la volontà di portare la realtà virtuale su “un nuovo livello”.

E c’è anche un titolo in esclusiva, Horizon Call of the Mountain, spin-off dell’avventura di Aloy che uscirà solo in verisone VR.

Come spesso capita per prodotti del genere, in un momento in cui la generazione di PlayStation 5 non è ancora decollata, la domanda sorge spontanea: PlayStation VR 2 sarà disponibile anche su PlayStation 4?

La risposta arriva ovviamente da Sony, precisamente da Hideaki Nishino, spiegando quali sono gli obiettivi del nuovo visore:

«Costruendo sulle nostre innovazioni da PS5, PlayStation VR 2 aggiunge una vera esperienza next-gen con un impatto visivo di alta qualità, nuove feature sensoriali, ed un tracking migliorato – insieme ad un setup a singolo filo semplificato.»

Per questi motivi, per la necessità di rappresentare qualcosa di nuovo, PlayStation VR 2 non sarà disponibile per PlayStation 4 e sarà esclusiva di PlayStation 5.

Il visore sfrutterà chiaramente la potenza, e le funzionalità, della nuova generazione di PlayStation con l’obiettivo di rappresentare un vero salto di qualità.

Non sappiamo ancora quando il nuovo visore uscirà sul mercato, ma sicuramente siamo curiosi di vedere se la tecnologia sarà davvero migliore.

Intanto il primo titolo in esclusiva promette faville, perché ha l’obiettivo di ridefinire il concetto di tripla A per quanto riguarda la realtà virtuale.

Il progetto è arrivato da uno dei nuovi studi acquisiti da PlayStation, un investimento a quanto pare fruttuoso visto ciò che stanno creando per PlayStation VR 2.