PlayStation VR 2 è a forte rischio rinvio: ecco la nuova finestra di lancio

Sony ha deciso di puntare fortemente sulla realtà virtuale, come dimostrato dall’annuncio di PlayStation VR 2, il nuovo visore next-gen che sarà compatibile con diversi giochi selezionati su PS5.

Il successore di PlayStation VR intende rappresentare una vera e propria rivoluzione per i videogiochi in realtà virtuale, promettendo un’innovazione e un coinvolgimento senza pari.

Negli scorsi giorni Sony ha finalmente svelato le prime immagini del visore, spiegando anche dettagliatamente le molteplici novità introdotte a livello di design e funzionalità.

Prima del reveal ufficiale erano però emersi seri dubbi sulla possibilità di vedere il visore next-gen alla fine dell’anno, dato che la compagnia sarebbe ancora in trattativa per alcune tecnologie da introdurre.

Oggi sono arrivate nuove conferme su un possibile rinvio anche dal canale YouTube PSVR Without Parole, che in passato ha già anticipato correttamente le specifiche del nuovo visore per PS5 (via GamingBolt).

Secondo le ultime indiscrezioni, il successore di PlayStation VR potrebbe essere rinviato a causa dell’attuale crisi relativa al mercato dei semiconduttori, che continua a rendere estremamente difficoltoso acquistare una PlayStation 5.

A causa della crisi di mercato, Sony vorrebbe dunque prendersi una maggiore quantità di tempo per assicurarsi che la console next-gen sia disponibile a un pubblico più ampio, così da facilitare la distribuzione di PlayStation VR 2 sul commercio.

Di conseguenza, potrebbe essere annunciato un rinvio al Q1 2023: i giocatori potrebbero dunque acquistare il nuovo visore soltanto durante i primi mesi del prossimo anno, ma in tempo per ottenerlo prima della chiusura dell’anno fiscale.

Ovviamente occorre ricordare che per il momento si tratta unicamente di un’indiscrezione non confermata: Sony non ha infatti commentato la notizia né ufficializzato una data di lancio definitiva.

Qualora dovessero emergere ulteriori novità sulla vicenda, vi terremo prontamente aggiornati sulle nostre pagine con tutti gli ultimi dettagli.

In attesa di scoprirne di più sul lancio del visore per PS5, vi ricordiamo che potete scoprire tutte le informazioni necessarie su PlayStation VR 2 nel nostro recap dedicato.