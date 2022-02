PS VR2, il visore si mostra nelle prime immagini (ed è davvero next-gen)

Finalmente, dopo mesi di attesa, PlayStation ha mostrato ufficialmente l’aspetto del visore di PS VR2, la nuova periferica per la realtà virtuale pensata da Sony.

Via PS Blog, il vice presidente della compagnia – Hideaki Nishino – ha rilasciato le prime immagini del nuovo headset (visionabili poco sotto).

«Il visore PS VR2 ha una forma simile a quella del controller PS VR2 Sense, assumendo un aspetto ‘a sfera’ corrispondente», spiega Nishino.

«La forma circolare della sfera rappresenta la visuale a 360 gradi che i giocatori potranno percepire quando entrano nel mondo della realtà virtuale.»

E ancora, «il nostro obiettivo è stato creare un visore che non solo diventerà un elemento accattivante dell’arredamento del tuo salotto, ma che ti farà immergere nel mondo dei giochi al punto di dimenticarti quasi di star utilizzando un visore o un controller».

«Altre funzioni, come la visiera regolabile che consente di avvicinare o allontanare l’area della visiera dal viso e il posizionamento dell’ingresso cuffie stereo, restano le stesse che i giocatori conoscono già», continua Nishino.

Per quanto riguarda il comfort del visore PS VR2, lo abbiamo perfezionato aggiungendo nuove funzioni, come il regolatore a rotella della lente, che offre agli utenti un’opzione extra per adeguare la distanza della lente tra gli occhi e ottimizzare la visuale. Abbiamo inoltre sviluppato un design più sottile e apportato una leggera riduzione del peso, nonostante le funzioni extra come il nuovo motore integrato per il feedback del visore. È stata una sfida creare un design più sottile con nuove funzioni extra per migliorare il primo visore, ma i nostri team di design e progettazione hanno dimostrato di poter realizzare l’impossibile quando hanno presentato il design finale.

Inoltre, Sony ha deciso di integrare un nuovo design per la ventilazione del visore PS VR2, il quale sembra avere particolarmente colpito Yujin Morisawa, Senior Art Designer di SIE, a capo del design del nuovo visore.

Al momento in cui scriviamo, non è stata ancora rivelata né la data di uscita ufficiale, né il prezzo del visore next-gen per la realtà virtuale.

L’annuncio ufficiale della periferica era avvenuto lo scorso gennaio, con un bel po’ di informazioni sul nuovo visore per la VR.

Se volete saperne di più su PS VR2, recuperate anche il nostro ricco recap con tutte le informazioni a disposizione che trovate sulle pagine di SpazioGames.