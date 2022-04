PlayStation VR 2 potrebbe essere rinviato: la motivazione sarebbe “ovvia”

Sony ha dimostrato di credere fortemente nel futuro della realtà virtuale e PlayStation VR 2 intende essere una vera rivoluzione, promettendo ai giocatori PS5 un’esperienza senza uguali.

Il visore intende dunque essere un competitor importante sul mercato, andandosi a scontrare anche con il popolare Oculus Quest 2 (che potete acquistare su Amazon con consegna in settimana), ma per i fan potrebbe esserci da attendere più tempo del previsto.

Da tempo infatti si vocifera di un lancio rinviato al 2023, con l’indiscrezione che era stata recentemente confermata da un noto leaker che aveva svelato anticipatamente le caratteristiche del nuovo visore.

Come riportato da DualShockers, nelle scorse ore sarebbe arrivata una conferma importante sulla nuova finestra di lancio, sebbene ancora dai canali ufficiali non trapeli ancora alcuna notizia ufficiale.

Ross Young, il CEO di Display Supply Chain Consultants, sostiene infatti che sia Apple che Sony avrebbero rinviato il rinvio dei loro visori per la realtà virtuale al 2023, includendo così naturalmente anche PlayStation VR 2.

Ricordiamo che al momento il lancio è previsto entro la fine del 2022: dalla casa di PS5 non è ancora arrivato alcun commento ufficiale su possibili rinvii, ma se l’indiscrezione venisse confermata la motivazione sembrerebbe sicuramente scontata.

VR display shipments to rise >50% to >15M in 2022 despite delays to 2023 at Apple and Sony. Big jump forecasted in 2023.https://t.co/4m1FfgkeoM

— Ross Young (@DSCCRoss) April 11, 2022