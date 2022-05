PlayStation VR 2 verrà svelato “presto” nel dettaglio, per un giornalista

Il momento di vedere davvero in azione PlayStation VR 2 potrebbe essere davvero vicino: al momento Sony si è infatti limitata a descrivere dettagliatamente le sue specifiche, senza però poterlo mostrare realmente al suo grande pubblico.

Il visore per la realtà virtuale next-gen promette però di essere un prodotto di tutto rispetto per gli appassionati di questa tecnologia, dato che la casa di PlayStation non ha mai nascosto la volontà di rivoluzionare il gaming in VR facendo concorrenza ad articoli come Meta Quest 2 (che potete acquistare al miglior prezzo su Amazon).

Gli sviluppatori che hanno già avuto occasione di provarlo con mano hanno già sottolineato che le prestazioni sarebbero spettacolari, grazie alle innovative tecnologie in grado di garantire performance superiori.

E secondo quanto riportato dal noto giornalista Jeff Grubb, Sony si starebbe preparando a poter mostrare nel dettaglio le grandi prestazioni del suo visore anche al pubblico in un evento dedicato.

Durante GrubbSnax, il consueto appuntamento sul canale YouTube di GiantBomb (via GamingBolt), il giornalista ha infatti sottolineato ai suoi fan di aver sentito diverse voci in merito a PlayStation VR 2.

Secondo quanto riferito da Grubb, Sony sarebbe infatti pronta a mostrare il visore next-gen «molto presto» e «in modo considerevole» rispetto alle informazioni svelate fino a questo momento.

Il reveal potrebbe avvenire già durante il prossimo giugno: se l’indiscrezione venisse confermata, Sony potrebbe decidere di realizzare un nuovo evento appositamente dedicato per svelare il tutto anche la grande pubblico.

In ogni caso, non possiamo fare altro che invitarvi a prendere la notizia con le dovute precauzioni: non è stato infatti attualmente confermato alcun evento per giugno, né sono state annunciate ulteriori novità per PlayStation VR 2.

Le ultime indiscrezioni segnalano un lancio nel 2023 sempre più probabile: il visore potrebbe infatti essere rinviato per una motivazione «ovvia», relativa alle scorte di PS5.

In attesa di poterlo scoprire maggiormente nel dettaglio, abbiamo riepilogato per voi tutto quello che sappiamo attualmente su PlayStation VR 2.