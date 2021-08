PlayStation, video svela rara versione pre-lancio di una storica esclusiva

Un video scoperto recentemente ha svelato una rarissima versione pre-lancio di una storica esclusiva PlayStation, molto conosciuta dai fan della prima storica console Sony.

Si tratta di Ridge Racer, la storica serie di guida automobilistica arcade creata da Namco nel 1993, ma che da diversi anni non ha più ricevuto un nuovo capitolo.

Il video in lingua giapponese è stato pubblicato dallo youtuber ho gan e riscoperto dagli utenti del forum videoludico ResetEra: il filmato mostra nel dettaglio i diversi cambiamenti avvenuti nella storica esclusiva PlayStation.

Di seguito vi riproporremo il filmato della versione di sviluppo di Ridge Racer, che mostra un’edizione non ancora messa a punto per essere messa in vendita sul mercato, dato che sono evidentemente presenti ancora alcuni piccoli difetti da sistemare:

Come evidenziato dagli utenti di ResetEra, il gameplay in sé di questa versione non appare comunque troppo diverso dall’edizione finale, pur non essendo naturalmente essendo stato messo a punto: le auto possono infatti guidare attraverso le montagne.

Altri fan maggiormente attenti hanno inoltre notato che anche la fisica delle ruote dei veicoli di fascia alta appare reagire diversamente rispetto a quanto accade nella versione completa.

Nonostante non si tratti comunque di grandissimi modifiche rispetto all’edizione completa del gioco racing di Namco, sicuramente si tratta di una scoperta molto interessante, che incuriosirà tutti quei giocatori che sono cresciuti con lo storico titolo automobilistico.

Ancora oggi PlayStation fa molto affidamento sulle sue esclusive per il successo delle sue console, nonostante abbia recentemente deciso di rilasciare anche su PC: Sony ha provato a fare chiarezza su quello che sarà il loro futuro.

Purtroppo, una delle esclusive PlayStation più attese sembrerebbe essere stata cancellata: un giornalista avrebbe segnalato che il progetto non esisterebbe più.