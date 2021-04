Uncharted 4 come Bloodborne: patch di un fan lo porta a 60fps

In attesa che Sony decida di rilasciare un proprio aggiornamento next-gen per Uncharted 4, un modder è riuscito a sbloccare autonomamente il frame rate del gioco per portarlo a 60fps.

Un’operazione, lo ricorderete, non diversa da quanto accaduto in passato con Bloodborne: anche per il titolo di From Software stiamo aspettando da tempo una patch ufficiale, ma un utente conosciuto nella community è già riuscito a realizzarla.

Purtroppo, in questo caso, l’operazione non è stata indolore: come riportato da MP1st, è stato necessario fare un sacrificio davvero importante e che potrebbe deludere molti giocatori.

Il modder illusion0001 attraverso un post sul proprio blog ha spiegato infatti di essere riuscito a sbloccare il frame rate del gioco solo dopo averne considerevolmente ridotto la risoluzione.

Un fan sblocca il frame rate di Uncharted 4, ma ne ha sacrificato la risoluzione.

Di conseguenza, per poter giocare ad Uncharted 4 a 60fps è stato necessario abbassare la risoluzione del gioco a soli 540p: un aspetto grafico decisamente ben lontano dagli standard Full HD e 4K a cui siamo abituati oggi.

Potete osservare lo sforzo dell’utente nel video pubblicato sul suo canale YouTube, che alleghiamo qui sotto:

Bisogna inoltre evidenziare come la versione «base» di PS4 sia afflitta da diversi glitch in seguito all’operazione, ma che una PS4 Pro sarebbe potenzialmente in grado di cavarsela meglio.

Nei commenti ci tiene infatti a precisare che, esclusivamente in alcune scene, una PS4 Pro dovrebbe essere in grado di raggiungere una risoluzione di 720p e mantenere 60fps allo stesso tempo.

Di conseguenza, pare che perfino su PS5 potrebbe non essere possibile riuscire a raggiungere la risoluzione Full HD e mantenere 60fps allo stesso tempo.

Uno sforzo notevole, ma che ha purtroppo comportato un sacrificio non indifferente in termini di risoluzione che potrebbe scoraggiare diversi utenti.

Probabilmente toccherà aspettare un eventuale intervento ufficiale di Naughty Dog per poter portare eventualmente Uncharted 4 nella next-gen, a 60fps ma senza sacrificare la risoluzione.

Sempre ammesso che, ovviamente, scelgano di realizzare tale patch, dato che ci sarebbero forti dubbi perfino per quella in 4k 60fps di The Last of Us Part II.

Di recente, un ex animatore di Naughty Dog ha svelato un simpatico easter egg di Uncharted 4 legato ad Assassin’s Creed, che hanno scoperto pochissime persone.