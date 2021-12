PlayStation, un dirigente è stato accusato di pedofilia: Sony lo licenzia

Un dirigente molto importante di PlayStation è rimasto coinvolto da una grave accusa, provocando una reazione molto importante da parte di Sony che ha provveduto a prendere in maniera tempestiva i dovuti interventi per tutelare la propria immagine.

Il senior vice president di PlayStation Network — ormai ex senior VP — George Cacioppo è stato infatti filmato mentre cercava di adescare un ragazzo, che credeva essere minorenne, al fine di intrattenere rapporti: una notizia che, naturalmente, ha creato grande sconforto alla casa di DualSense.

A scoprirlo, come riportato da Cnet (via VGC) è stato il canale YouTube People v. Preds, un gruppo che mira a scovare, come intuibile dal nome, predatori alla ricerca di rapporti con minorenni.

Secondo quanto riportato dal video, Cacioppo avrebbe organizzato l’appuntamento utilizzando l’app Grindr, essendo però consapevole che il suo interlocutore sarebbe stato un minorenne.

Il filmato sottolineerebbe inoltre come il dirigente avrebbe fornito il suo indirizzo per organizzare l’appuntamento, oltre ad aver scambiato con lui determinate immagini.

Il gruppo avrebbe poi provveduto a cogliere sul fatto George Cacioppo proprio mentre stava avvenendo l’incontro: potete trovare tutti i dettagli nel video realizzato da People v. Preds.

Dopo la diffusione della notizia, Sony ha deciso di non rimanere a guardare e di prendere provvedimenti immediati nei confronti del dirigente, che ha già confermato di aver allontanato con una nota rilasciata a Cnet:

«Siamo consapevoli della situazione e l’impiegato in questione è già stato licenziato».

Kotaku ha anche avuto modo di contattare il canale YouTube, domandandogli come mai si sia scelto di diffondere il video pubblicamente invece di contattare immediatamente le autorità: People v. Preds ha replicato sottolineando che «le forze dell’ordine non lavorano con “cyber gruppi” come noi», salvo però sottolineare di aver immediatamente condiviso con la polizia tutte le prove necessarie per formulare un’eventuale accusa anche a livello legale.

