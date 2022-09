PlayStation svela i giochi più scaricati di agosto: ci sono grandi conferme

È finalmente giunto il momento di scoprire quali sono stati i giochi PlayStation di maggior successo nello scorso mese: il blog ufficiale per le console di casa Sony ha infatti svelato i titoli più scaricati su PS5 e PS4 dello scorso mese, con alcune sorprese e grandi conferme.

Probabilmente agosto 2022 non sarà ricordato come uno dei periodi più memorabili delle console PlayStation, ma tramite i dati ufficiali di PS Store emerge il successo ottenuto da Saints Row, una delle release più importanti degli scorsi giorni (trovate la Criminal Customs Edition in esclusiva su Amazon).

Sebbene l’accoglienza di pubblico e critica si sia rivelata molto fredda nei confronti del reboot open world, al punto da far crollare le azioni del suo publisher, la sua natura di titolo tripla-A gli ha permesso di guadagnarsi le attenzioni del pubblico europeo, facendolo trionfare nella classifica PS5.

Se a luglio abbiamo visto i trionfi di F1 22 e Stray, durante lo scorso mese è stato il folle open world a prendersi la medaglia d’oro, conquistando il podio insieme ad altre grandi release e sorprese.

Anche se nel nostro articolo prenderemo in considerazione prevalentemente la classifica europea, vale la pena di sottolineare una grande ma significativa differenza nel territorio americano, dove a conquistare il primo posto in graduatoria è stato Madden NFL 23, che da noi si ferma solamente alla decima posizione.

PS5: i giochi più scaricati di agosto

Dopo aver dunque fatto questa doverosa premessa, è arrivato il momento di scoprire insieme quali sono stati i giochi più scaricati da PlayStation Store su PS5 ad agosto 2022:

Saints Row Grand Theft Auto V Cult of the Lamb F1 Manager 2022 Stray Cyberpunk 2077 F1 22 Among Us Gran Turismo 7 Madden NFL 23

Un sorprendente e sempreverde Grand Theft Auto V è riuscito a superare anche Cult of the Lamb, l’altra gradevolissima novità del mese di casa Devolver Digital fermatasi a guadagnare un meritatissimo bronzo e che abbiamo fortemente elogiato nella nostra recensione dedicata.

C’è spazio per le novità anche per F1 Manager 2022, confermando il grande interesse degli utenti europei per il mondo delle corse automobilistiche più famose al mondo. Particolarmente interessante anche la contrapposizione di Madden NFL 23 dai mercati: pur dimostrandosi il titolo più scaricato negli Stati Uniti, in Europa arriva a classificarsi anche sotto Among Us e Gran Turismo 7.

PS4: i giochi più scaricati di agosto

Dopo aver analizzato la classifica next-gen, scopriamo quali sono stati i titoli più scaricati da PlayStation Store su PS4, che come sempre ci riserva grandi conferme e sorprese:

FIFA 22 Minecraft Grand Theft Auto V The Sims 4 Stray Call of Duty: Modern Warfare The Last of Us Part II Among Us F1 22 Dragon Ball Z: Kakarot

Ancora una volta appare molto interessante scoprire il confronto tra territorio europeo ed americano: se ancora una volta è stato Madden NFL 23 ad essere il vincitore negli Stati Uniti, in Europa non arriva a classificarsi nemmeno nella top 20 su PS4.

La nostra top 3 vede invece la conferma di FIFA 22, Minecraft e Grand Theft Auto V: incuriosisce anche il ritorno di The Last of Us Part II nella top 10, probabilmente in preparazione del remake PS5 uscito solo pochi giorni fa.

Se su PS VR non sorprende l’ennesima vittoria a mani basse di Beat Saber, è la classifica dei free-to-play che ci segnala una grandissima conquista: MultiVersus è infatti diventato il gioco gratuito più scaricato su PS5 e PS4 durante lo scorso mese, battendo anche la nuova release Rumbleverse, Fall Guys e tante altre amatissime produzioni.

Siamo dunque arrivati alla fine di questa speciale e interessante classifica: nel caso vi sia venuta voglia di recuperare nuovi titoli a basso prezzo, abbiamo segnalato per voi tutti i migliori giochi in sconto a meno di 15 euro su PS Store.