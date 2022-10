PlayStation Store svela la nuova offerta della settimana: è un horror narrativo

La nuova offerta settimanale di PlayStation Store è dedicata ai più grandi fan degli horror e delle avventure narrative: si tratta infatti dell’ultima produzione degli autori di Until Dawn, ispirato a teen slasher e film di mostri.

Stiamo naturalmente parlando di The Quarry, il recente titolo realizzato da Supermassive Games e che oggi potrà essere vostro a un prezzo speciale, sia su PS5 che su PS4 (se preferite le edizioni fisiche, potete approfittare anche degli sconti su Amazon).

Per un periodo di tempo limitato, ovvero fino alla prossima settimana, potete fare vostra questo nuovo horror narrativo con uno sconto del 33%, valido sia per l’edizione next-gen che per la versione disponibile su PS4.

Significa che l’edizione per le console della precedente generazione potrà essere vostra a soli 46.89€, mentre i fan su PS5 potranno acquistarlo a soli 50,24€: una differenza dunque inferiore a 4 euro tra le due versioni.

In The Quarry gli utenti dovranno prendere il controllo di nove giovani tutor, impegnati a fare festa durante l’ultimo giorno al campo estivo Hackett’s Quarry, ma le cose prenderanno ben presto — come prevedibile — una brutta piega.

Saranno i giocatori a decidere come finirà la loro avventura, prendendo decisioni importanti che possono segnare la vita o la loro morte: un’esperienza cinematografica che potrete decidere di giocare anche in compagnia, per aumentare il divertimento e la tensione.

Per poter procedere direttamente all’acquisto di questo sorprendente horror narrativo, o se volete semplicemente scoprire tutti i dettagli dell’offerta, potete consultare le pagine ufficiali di PlayStation Store direttamente dalle vostre console o, più comodamente, dirigendovi ai seguenti indirizzi:

Se siete interessati a fare vostra l’ultima offerta settimanale di PlayStation Store, segnaliamo che avete tempo fino a giovedì 13 ottobre alle ore 00.59, mentre già dal prossimo mercoledì dovrebbe essere svelato un nuovo sconto a tempo.

Prima di procedere con l’acquisto di questo horror narrativo, vi ricordiamo che potete anche consultare la nostra recensione completa di The Quarry, così da sapere esattamente cosa aspettarvi.

Se invece siete alla ricerca di ulteriori giochi in offerta su PlayStation Store, cogliamo l’occasione per segnalarvi che sono ancora disponibili le numerose offerte de Il Pianeta degli Sconti: una promozione che ha anche messo a disposizione tante perle imperdibili a meno di 10 euro.