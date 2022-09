Offerte PlayStation Store, tanti titoli PS5 e PS4 in offerta con Il Pianeta degli Sconti

Le nuove offerte del PlayStation Store sono perfette per chiudere l’annata videoludica, perché Il Pianeta degli Sconti è dedicato ai migliori titoli.

Per prepararvi agli sconti vi consigliamo di ricaricare il vostro portafogli digitale, cosa che potete fare tranquillamente anche tramite Amazon, e iniziare lo shopping.

Magari per recuperare Demon’s Souls e tentare di andare oltre il primo boss, superando quindi abbondantemente la media dei giocatori che hanno abbandonato prima.

Oppure per scoprire perché It Takes Two, anche lui in sconto, è stato un progetto così importante da costringere Josef Fares ad indebitarsi.

La promozione dall’altisonante nome “Il Pianeta degli Sconti” porta tantissime offerte su PlayStation Store a partire da oggi, 28 settembre.

Come annunciato nel PlayStation Blog, potrete approfittare di sconti fantascientifici su una varietà di titoli PlayStation, compresi Demon’s Souls, Rollerdrome, Destiny 2 The Witch Queen e altro.

Tra i prodotti in offerta (il cui elenco completo potete consultare qui) ci sono effettivamente titoli molto interessanti da prendere in considerazione.

Proprio Rollerdrome, recentemente lanciato anche gratis all’interno di PlayStation Plus, sarà acquistabile con il 34% di sconto nel caso vogliate provare l’ebrezza di uno shooter sui pattini a rotelle.

Non possono mancare i recenti classici come Ghost of Tsushima, che viene proposto con il 31% di sconto nella sua edizione definitiva, anche per PS5.

Per recuperare i primi giochi PlayStation 5 potete anche considerare Marvel’s Spider-Man Miles Morales, che in queste nuove offerte PlayStation Store viene venduto con il 42% di sconto.

Il Pianeta degli Sconti è una promozione che sarà attiva su PlayStation Store dalla mezzanotte di oggi fino alle 23:59 di mercoledì 12 ottobre, pertanto il tempo è tiranno.

E non sono le uniche offerte presenti su PlayStation Store ovviamente, perché la piattaforma sta proponendo anche i giochi più di successo con degli sconti speciali.

A proposito di PlayStation, un fan ha provato ad immaginare questi titoli come fossero giochi per PS1, con un risultato notevole.