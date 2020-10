PlayStation Store, tutto pronto per la nuova versione (e addio alla lista desideri)

È di qualche giorno fa l’anticipazione che fosse in arrivo un imminente e importante aggiornamento per PlayStation Store, che avrebbe dato una svecchiata all’applicazione in versione desktop e in versione mobile ancora prima dell’arrivo di PlayStation 5. Così sarà: Sony ha confermato che vedremo arrivare molto presto alcune novità per la controparte web del suo catalogo digitale – quella a cui potete accedere attraverso il vostro desktop, che sarà aggiornata tra il 21 e il 26 ottobre.

Se, invece, siete affezionati utenti dell’accesso da mobile, in quel caso le novità saranno integrate il prossimo 28 ottobre.

L'attuale PlayStation Store da desktop

Di quali novità si parla, però? Nello specifico, Sony ha anticipato che dopo l’aggiornamento non sarà più possibile acquistare da desktop giochi per PS3, PS Vita e PSP. Per farlo, sarà invece necessario accedere a PlayStation Store direttamente da ciascuna di queste applicazioni (il che pone una pietra tombale su PSP, considerando che il supporto allo Store sulla console è interrotto da marzo 2016, come evidenziato dai colleghi di Gematsu).

Inoltre, da desktop non sarà più possibile acquistare nemmeno app, temi e avatar per personalizzare il proprio profilo – dovrete farlo direttamente dallo Store sulla console.

Attenzione, però, perché questo non avrà nessun effetto sui giochi che avete già acquistato sulle vostre vecchie piattaforme:

Sarete ancora in grado di accedere ai giochi precedentemente acquistati per PS3, PSP e PS Vita, come è sempre stato. Le vostre app, i vostri temi e i vostri avatar per PS4 rimarranno sulla vostra console.

Inoltre, sarà rimossa la funzionalità della Lista dei Desideri: se, quindi avete lì salvati dei giochi che intendete acquistare, sappiate che l’elenco sarà ripulito e la pagina non sarà più accessibile.

Vi ricordiamo che Sony ha annunciato novità per PlayStation Store anche su PlayStation 5, dove lo vedremo letteralmente integrato ai menù della console, anziché proposto come una applicazione aggiuntiva da lanciare – e dai caricamenti spesso generosi come è su PS4.

L’arrivo della console next-gen è atteso per il 19 novembre al prezzo di 499,99€ per la versione standard e 399,99€ per quella solo digitale.