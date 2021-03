PlayStation Store: svelate le offerte del weekend (ci sono i giochi Rockstar)

Sony ha lanciato una nuova promozione su PlayStation Store, dando il via alle offerte del weekend con protagonisti giochi per PS4.

Le offerte del weekend sono disponibili fino all’inizio della prossima settimana, per cui si tratta propriamente di sconti flash.

Su PlayStation Store trovate attualmente un numero ragguardevole di offerte, tra cui i saldi Mega Marzo con il 70% di sconti anche su produzioni per PS5.

Come se non bastasse, avete a disposizione pure l’offerta della settimana, con cui risparmiare per sette giorni su un apprezzato gioco per PlayStation 4.

I giochi coperti dall’offerta del weekend sono:

Red Dead Redemption 2 Ultimate Edition

GTA V Premium Edition

Civilization VI Expansion Bundle

MLB The Show 20

Sono disponibili anche alcuni pacchetti diversi per gli stessi giochi, a seconda delle proprie preferenze, e il New Frontier Pass per Civilization VI.

Gli sconti oscillano tra il 25% e il 75%, anche se non vedrete prezzi stracciati principalmente perché si parla di edizioni complete di tutti i DLC usciti per i rispettivi titoli.

Se siete interessati a giochi gratis, potete dare un’occhiata alla nuova scelta di Prime Gaming per il mese di aprile, disponibile agli abbonati ad Amazon Prime.

In aggiunta, lato console, Microsoft si occuperà del fine settimana dei propri clienti con tre giochi gratuiti per gli abbonati a Xbox Live Gold.