Tre giochi gratis su Xbox questo fine settimana

Microsoft ha rinnovato la sua iniziativa con cui sblocca diversi giochi gratis ogni settimana per gli abbonati a Xbox Live Gold e Xbox Game Pass Ultimate, Free Play Days.

Free Play Days porta in dote questa settimana ben tre titoli, giocabili su Xbox One, Xbox Series X e S, a patto di avere un abbonamento ad uno dei servizi di cui sopra.

Xbox Live Gold and Xbox Game Pass Ultimate members can play Tekken 7, Need for Speed Hot Pursuit Remastered, and Sid Meier’s Civilization VI free for a limited time. Details: https://t.co/JgTNFif3IR — Xbox Wire (@XboxWire) March 25, 2021

I tre giochi in questione sono:

Tekken 7

Need for Speed Hot Pursuit Remastered

Sid Meier’s Civilization VI

Tekken 7 è l’ultimo capitolo della saga picchiaduro di Bandai Namco, aggiornata continuamente con numerosi season pass che introducono nuovi personaggi.

Need for Speed Hot Pursuit Remastered è invece il remaster più recente del franchise motoristico di Electronic Arts per le piattaforme della scorsa (e dell’attuale) generazione.

Infine, Civilization VI è la versione console di uno degli strategici 4X più amati dell’ultimo decennio, con il marchio Sid Meier’s che è ormai una garanzia.

Tutti e tre possono essere giocati gratuitamente a partire dalle ore 08:01 di oggi 25 marzo fino alle 07:59 di lunedì 29 marzo.

Per l’occasione, come riportato su Xbox Wire, sarà possibile anche acquistarli a prezzi sensibilmente ridotti per l’occasione.

I giocatori su Xbox possono approfittare pure di una lunga prova gratuita su Watch Dogs Legion, ultimo capitolo della serie action adventure open world a base di hackeraggio di Ubisoft.

Se siete abbonati a Xbox Game Pass, invece, non potete perdervi l’ultima infornata di giochi del mese con cinque new entry di alto livello.