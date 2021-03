PlayStation Store: ecco la nuova offerta della settimana

Sony ha aggiornato la promozione della settimana di PlayStation Store, con una nuova offerta accessibile da oggi.

Il gioco coinvolto nella promozione questa settimana è Watch Dogs Legion, ultimo capitolo del franchise action adventure open world di Ubisoft.

Gli utenti PS4 e PS5 possono avere una copia digitale del titolo di Ubisoft Toronto, valida per entrambe le piattaforme, con uno sconto del 50%.

L’offerta è valida da oggi 24 marzo fino al prossimo mercoledì, dopodiché lascerà spazio ad una nuova promozione da PlayStation Store.

Con questi sconti, i giocatori potranno portarsi a casa Watch Dogs Legion ad un prezzo pari a 34,99 euro (in luogo dei canonici 69,99 euro) nella sua Standard Edition.

La Ultimate Edition è scontata anch’essa del 50%, per un taglio che la porta a costare 59,99 euro contro i consueti 119,99 euro.

Questa versione è comprensiva di season pass, 4 eroi unici, mission DedSec extra, skin per auto DedSec e una copia di Watch Dogs Complete Edition, il capitolo originale del franchise.

È bene notare che la promozione della settimana di PlayStation Store si innesta nel quadro più ampio delle offerte programmate da Ubisoft per Watch Dogs Legion.

Come vi abbiamo raccontato ieri, infatti, il titolo sarà accessibile gratuitamente (per una buona parte dei suoi contenuti) da domani fino a lunedì, periodo nel quale potrà essere acquistato in sconto.

I salvataggi saranno trasferibili da questa “prova” al gioco completo, per cui, in caso di acquisto, non dovrete ricominciare tutto daccapo.

Non si tratta, ad ogni modo, della sola offerta ora disponibile su PlayStation Store: qui trovate ad esempio una lunga lista di giochi che potete prendere a meno di 20 euro.

Inoltre, sono disponibili ancora per qualche giorno gli sconti Mega Marzo, con cui risparmiare su diversi titoli per PS5 e PS4.