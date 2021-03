Amazon Prime vi regala un gioco gratis (ed è anche un’uscita recente)

Gli abbonati ad Amazon Prime possono avere accesso ad un nuovo gioco gratis, grazie all’offerta di Prime Gaming (l’ex Twitch Prime).

Rispetto ai titoli già annunciati per marzo, questo titolo arriva a sorpresa, e si tratta di una sorpresa piuttosto gradita.

Il gioco in questione è infatti un’uscita alquanto recente, appena del febbraio 2020, e una che farà piacere agli amanti dei film anni ’80.

Si tratta del tie-in del revival Netflix The Dark Crystal: Age of Resistance – Tactics: questa la sua descrizione nel caso voleste saperne di più.

In Dark Crystal: La resistenza – Tactics, guiderai l’agguerrita resistenza Gelfling contro i loro padroni oppressivi, gli Skeksis, in più di 50 battaglie a turni in stile GDR. Nel corso dell’avventura potrai reclutare e personalizzare nuovi alleati scegliendo i loro ruoli, le loro abilità e l’equipaggiamento giusto per assicurarti la vittoria. Con 14 personaggi giocabili, tratti dal film originale e dalla nuova serie Netflix Original, potrai formare squadre e pianificare strategie vincenti per rovesciare il regno degli Skeksis e ristabilire la luce nel regno di Thra!

Potete approfondire ulteriormente consultando la nostra notizia relativa all’annuncio del gioco, in un Nintendo Direct del 2019 (è disponibile anche per Switch).

Per riscattarlo, non dovrete far altro che visitare questa pagina sul portale Prime Gaming di Amazon, e potrete farlo vostro se disporrete di un abbonamento ad Amazon Prime.

L’offerta sarà valida fino al 23 aprile, per cui avete ancora un mese per attivare un abbonamento o fare login per portarvi a casa il gioco.

Non si tratta dell’unico titolo incluso nell’abbonamento a Prime Gaming: a marzo ne sono arrivati già cinque, tra cui Blasphemous, e sono ancora tanti gli altri compresi nell’offerta fino all’1 aprile.

Non è chiaro se a The Dark Crystal seguirà un’altra ondata, come di consueto più corposa, ma non mancheremo di aggiornarvi in tal caso.

Non dimenticate, in tema di giochi gratis per PC, che potete accaparrarvi il nuovo titolo offerto da Epic Games da domani 25 marzo fino all’1 aprile.