PlayStation Store, svelati i nuovi Sconti Estivi: c’è un’esclusiva PS5

PlayStation Store ha appena rinnovato i suoi Sconti Estivi con una nuova selezione di giochi in offerta, che sostituirà i titoli attualmente in promozione per l’estate.

Grazie alle nuove offerte sarà possibile risparmiare su tanti nuovi prodotti, tra i quali è incluso Final Fantasy VII Remake Intergrade, la versione next-gen del big Square Enix disponibile in esclusiva su PS5.

Questo significa che le precedenti offerte estive resteranno disponibili ancora per poche ore: si tratta dell’ultimo giorno a vostra disposizione per risparmiare su ulteriori esclusive PS5.

Dalla giornata di ieri sono stati resi disponibili anche i nuovi giochi gratis di PlayStation Plus: uno di questi è appena uscito ed è scaricabile senza costi aggiuntivi per gli abbonati.

PlayStation Store ha già rinnovato la propria pagina dedicata alle offerte con le nuove promozioni estive, rendendo dunque possibile risparmiare fin da subito su tanti nuovi giochi.

Uno dei titoli più importanti in offerta è sicuramente il già citato Final Fantasy VII Remake Intergrade: potrà essere vostro con il 29% di sconto o, in alternativa, al 34% in meno se sceglierete di acquistare la Digital Deluxe Edition.

Segnaliamo inoltre la presenza di un’altra apprezzata uscita recente: si tratta del picchiaduro Guilty Gear Strive, che potrà essere vostro al 20% in meno.

Potrete inoltre risparmiare su uno dei giochi più belli della generazione, disponibile in esclusiva su PlayStation: stiamo parlando naturalmente di The Last of Us Part II, che potrà essere vostro con il 25% di sconto.

Questi però sono solo alcuni dei tantissimi titoli in offerta: di seguito troverete una nostra piccola selezione dei nuovi Sconti Estivi su PlayStation Store.

Final Fantasy VII Remake Intergrade

Guilty Gear Strive

The Last of Us Part II

Assassin’s Creed Valhalla

GTA V Premium Edition

Red Dead Redemption 2 Ultimate Edition

Persona 5 Royal

Call of Duty Modern Warfare

FIFA 21 Nxt LVL Edition PS5

Mortal Kombat 11

Mafia III Definitive Edition

Spyro + Crash Remastered Game Bundle

Street Fighter V Champion Edition

The Nioh Collection

Se volete consultare nel dettaglio tutte le offerte disponibili su PlayStation Store, vi invitiamo a consultare la pagina ufficiale via web, così da non perdervi nemmeno uno sconto.

Gli Sconti Estivi proseguiranno fino al 19 agosto: suggeriamo dunque a tutti gli utenti interessati di approfittare di queste occasioni il prima possibile, ricordandovi anche che le offerte attive precedentemente termineranno domani.

Si tratta di un’ottima occasione per ingannare l’attesa per un’esclusiva PlayStation, recentemente rinviata di qualche mese.

Nel frattempo, da oggi potrete accedere ai nuovi giochi gratis di PlayStation Now: la line-up di agosto include tre titoli molto apprezzati dai fan.

Gli appassionati non hanno però dimenticato l’incredibile catalogo di giochi disponibili su PS1: una nuova sfida ha invitato gli utenti a costruire la propria collezione da sogno.