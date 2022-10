PlayStation Store svela la nuova offerta settimanale: è un big molto recente

PlayStation Store ha svelato una nuova offerta settimanale davvero interessante, grazie alla quale tutti gli utenti potranno risparmiare cifre importanti su un big sportivo lanciato soltanto poco più di un mese fa.

Stiamo naturalmente parlando di NBA 2K23, l’ultima simulazione del campionato di basket più amato al mondo che vi permetterà di affrontare tutte le star di questo sport (se preferite l’edizione fisica, lo trovate in sconto anche su Amazon).

La nuova offerta arriva in occasione degli “spaventosi” saldi di Halloween, ma come di consueto sarà una promozione più limitata, dato che sarà disponibile solo per una settimana a partire da adesso.

Grazie a PlayStation Store potrete dunque acquistare a un prezzo ridotto le edizioni PS4 e PS5 standard, o assicurarvi la più preziosa Michael Jordan Edition che include entrambe le varianti.

L’Edizione Michael Jordan include, oltre alle già citate versioni PS4 e PS5, anche tanti utili vantaggi per iniziare al meglio la vostra avventura: 100K VV + 23 Pacchetti promo MyTeam, 10K Punti MyTeam e 10 Token MyTeam, Potenziamenti MyCareer + Abbigliamento, la carta Diamond Jordan Shoe MyTeam, il pacchetto carta Ruby Coach MyTeam e carte Cover Star MyTeam.

Il tutto potrà essere vostro con uno sconto del 30% a soli 69,99€, a differenza dei 99,99€ solitamente richiesti, ma in alternativa potrete approfittare di sconti più vantaggiosi sulle edizioni standard. NBA 2K22 per PS5 è infatti disponibile a 53,59€ con uno sconto del 33%, mentre la versione PS4 può essere vostra a soli 45,49€ grazie alla riduzione di prezzo del 35%.

La promozione terminerà ufficialmente giovedì 27 ottobre alle ore 00:59, mentre dal prossimo giovedì dovrebbe essere svelata una nuova offerta settimanale: potrete consultare tutti i dettagli sul nuovo sconto proposto da PlayStation Store direttamente dalle vostre console o ai seguenti link.

Vi ricordiamo inoltre che, oltre ai già citati sconti di Halloween, sono ancora attive le offerte sulle Selezioni Essenziali, con molti dei giochi più apprezzati dai fan PlayStation disponibili perfino a meno di 10 euro.

Nel caso vogliate invece saperne di più sull’ultima simulazione di basket, prima di procedere con l’acquisto, vi rimandiamo alla nostra dettagliata recensione di NBA 2K23.