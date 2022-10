PlayStation Store, tanti giochi in offerta con le nuove «Selezioni essenziali»: ecco i migliori

Sony ha appena svelato che a partire da oggi sarà ufficialmente disponibile una nuova selezione di offerte molto speciali: tornano infatti le «Selezioni essenziali» su PlayStation Store, gli sconti dedicati ai migliori titoli disponibili su console.

Si tratta dunque di un’ottima opportunità per poter recuperare i giochi più amati a prezzi davvero vantaggiosi, senza dover dunque alleggerire pesantemente il vostro portafoglio virtuale (trovate le gift card dedicate su Amazon, per i vostri acquisti su PS Store).

Nelle prossime ore dovrebbe inoltre essere svelata una nuova offerta settimanale, che sostituirà ufficialmente la promozione dedicata a un recente horror narrativo: avete dunque ancora poche ore a disposizione per approfittarne.

Per quanto riguarda invece le Selezioni essenziali di PlayStation Store, le nuove offerte dovrebbero essere disponibili a partire dalle ore 11.00 di oggi 12 ottobre, ma Sony ha già svelato quali saranno i giochi disponibili in sconto con un post sul PlayStation Blog.

Tra i titoli tripla-A più importanti spiccano sicuramente le offerte dedicate ad Assassin’s Creed Valhalla, che includono anche l’espansione L’Alba di Ragnarok e la relativa Ragnarok Edition, per avere a disposizione anche l’avventura principale di Eivor.

I fan delle esclusive PlayStation potranno divertirsi anche con Marvel’s Spider-Man, disponibile sia nell’edizione base che in versione Game of the Year, oltre che con l’amatissimo God of War. C’è spazio anche per alcuni degli open world più amati come GTA V per PS5 e Red Dead Redemption 2.

Al momento non è stato svelato quanto sarà effettivamente possibile risparmiare, motivo per il quale vi consigliamo di tenere d’occhio le pagine ufficiali di PlayStation Store per non perdervi le offerte: di seguito, vi riporteremo quelli che reputiamo essere i migliori giochi proposti in offerta.

Assassin’s Creed Valhalla Ragnarök Edition PS4 & PS5

Borderlands 3 PS4 & PS5

Call of Duty: Black Ops 4

Deathloop

Dishonored 2

Dragon Ball Z: Kakarot – Ultimate Edition

EA Star Wars Triple Bundle

F1 22 PS5 / PS4

Far Cry 6 Gold Edition PS5 & PS4

God of War Digital Deluxe Edition

Grand Theft Auto V (PS5)

LEGO Star Wars: La Saga degli Skywalker Deluxe Edition PS5 & PS4

Madden NFL 23 PS5 / PS4

Marvel’s Spider-Man: Game of the Year Edition

Red Dead Redemption 2

Resident Evil Village PS5 & PS4

Uncharted: The Nathan Drake Collection

WWE 2K22 PS5 / PS4

Tutte le offerte di PlayStation Store saranno disponibili fino al 26 ottobre 2022: vi ricordiamo che la nostra è soltanto una selezione parziale e sarete in grado di scoprire tanti altri titoli in offerta, non appena la promozione sarà ufficialmente disponibile.