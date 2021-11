PlayStation Store svela la nuova offerta settimanale: ci sono gare ad alta velocità

PlayStation Store ha appena svelato ai propri utenti la nuova offerta della settimana, che è già disponibile per l’acquisto sul negozio digitale e disponibile per tutti coloro sono in possesso di un account ufficiale.

Si tratta di un prodotto che renderà certamente entusiasti i fan delle corse ad alte velocità su quattro ruote: stiamo naturalmente parlando di F1 2021, il videogioco ufficiale della competizione automobilistica più famosa al mondo.

La promozione sostituirà dunque quella dedicata a FIFA 22, il popolare titolo sportivo che resterà disponibile per l’acquisto ancora per qualche ora.

La scorsa settimana si è rivelata particolarmente sorprendente per via della presenza di una seconda offerta settimanale, dedicata a un’esclusiva PS5 apprezzata e appena uscita.

La nuova offerta della settimana di PlayStation Store consentirà di risparmiare il 40% sull’edizione standard di F1 2021, che permetterà di avere immediatamente accesso alle versioni PS4 e PS5 in contemporanea.

L’ultimo gioco ufficiale sviluppato da Codemasters include come novità principale la modalità storia Braking Point, giocabile anche in compagnia di un amico online e che vi vedrà alla conquista della competizione, cercando di catturare l’interesse delle tante scuderie ufficiali.

La simulazione automobilistica include un sistema di gameplay realistico che vi farà vivere la sensazione di essere davvero in pista, offrendo perfino la possibilità di gareggiare in Formula 2.

Se siete invece giocatori più rilassati, sarete felici di scoprire che esistono anche delle opzioni di guida più casual, che rendono questo titolo imperdibile per ogni appassionato di Formula 1, a prescindere dal livello di esperienza.

Oggi F1 2021 potrà essere vostro a soli 41,99€ su PlayStation Store, contro i 69,99€ presenti normalmente come prezzo di listino: per poter approfittare di questa occasione non dovrete fare altro che fare clic sul seguente indirizzo.

Vi ricordiamo che la nuova offerta della settimana terminerà ufficialmente giovedì 11 novembre 2021: a partire dal prossimo mercoledì, come di consueto, dovrebbe invece essere disponibile una nuova promozione.

Segnaliamo inoltre che per gran parte dell’attuale mese potrete inoltre approfittare delle Promozioni di Novembre: tra i tanti giochi presenti in sconto c’è anche un amatissimo soulslike.

Avete inoltre ancora poche ore a disposizione per poter sfruttare gli sconti di Halloween, con tantissimi giochi «da paura» come Resident Evil Village.

A partire da ieri sono inoltre disponibili i nuovi giochi gratis di PlayStation Plus, che per l’occasione sono presenti in maggior numero: non dimenticatevi di riscattarli!