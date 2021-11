PlayStation Store, al via le offerte sui classici: ci sono amate esclusive

PlayStation Store ha da poco svelato una nuova serie di promozioni molto interessanti, dedicate alla rimasterizzazioni e ai giochi retrò: si tratta dunque dell’occasione ideale per risparmiare cifre importanti su grandi classici.

Sarà dunque possibile acquistare a prezzo ridotto tanti capolavori degli scorsi anni riproposti con un nuovo look: tra questi sono anche presenti tante esclusive PlayStation, come ad esempio l’imperdibile The Last of Us Remastered.

Le nuove offerte rappresentano un ottimo accompagnamento alle già attive Promozioni di Novembre, che includono tra i tanti giochi in sconto anche un amatissimo soulslike.

Oggi è stata inoltre svelata la nuova offerta della settimana: gli appassionati delle gare ad alte velocità potranno risparmiare cifre importanti.

Grazie alle nuove offerte di PlayStation Store, potrete recuperare la grandiosa prima avventura di Ellie e Joel a soli 9,99€, grazie a uno sconto del 50%.

Non si tratta però delle uniche esclusive PlayStation presenti in questa nuova iniziativa promozionale: solo per fare alcuni nomi, segnaliamo infatti che potrete acquistare a prezzi molto convenienti God of War III Remastered, Shadow of the Colossus, Uncharted The Nathan Drake Collection e Gravity Rush Remastered.

Gli amanti dei grandi classici nostalgici non potranno poi non volere tenere d’occhio anche le offerte dedicate a Crash Bandicoot N.Sane Trilogy, Crash Team Racing Nitro-Fueled e Spyro Reignited Trilogy, tutti titoli che nella loro versione originale hanno fatto la storia della prima PlayStation e che oggi potranno essere vostri con sconti fino al 65%.

Se invece siete amanti degli sparatutto, diventa impossibile lasciarsi sfuggire Call of Duty Modern Warfare Remastered, la nuova edizione del capitolo che rivoluzionò la saga e il genere: oggi potrete acquistarlo con il 50% di sconto.

Se volete consultare tutte le offerte attualmente disponibili su PlayStation Store, non dovrete fare altro che dirigervi al seguente indirizzo: di seguito, vi proporremo una nostra piccola selezione dei tanti classici da non lasciarsi sfuggire.

The Last of Us Remastered

God of War III Remastered

Shadow of the Colossus

Uncharted: The Nathan Drake Collection

Gravity Rush Remastered

Crash Bandicoot N.Sane Trilogy

Crash Team Racing Nitro-Fueled

Spyro Reignited Trilogy

Call of Duty: Modern Warfare Remastered

Burnout Paradise Remastered

Saints Row: The Third Remastered

MediEvil

Bayonetta & Vanquish 10th Anniversary Bundle

Tutte le offerte termineranno ufficialmente giovedì 18 novembre: questo significa che avete a disposizione 2 settimane di tempo per approfittare di queste occasioni.

La scorsa settimana è stata particolarmente ricca di novità per gli utenti amanti degli sconti, dato che sono state rese disponibili ben due offerte limitate: tra queste c’è un’apprezzata e recentissima esclusiva PS5.

Come se da solo questo titolo non bastasse, Sony ha anche deciso di rendere disponibile in offerta anche FIFA 22, l’ultimo episodio della simulazione calcistica più popolare di sempre: entrambe le promozioni resteranno valide ancora per poche ore.

Contemporaneamente, smetteranno presto di essere validi anche gli sconti dedicati alla festa di Halloween: è dunque l’ultima occasione per risparmiare sui titoli horror più belli di sempre.