PlayStation Store svela la nuova offerta della settimana: è il supereroe più amato

Dopo una lunga assenza, sono finalmente tornate le offerte della settimana di PlayStation Store, l’atteso appuntamento che permette di risparmiare cifre importanti su alcuni giochi selezionati.

Per celebrare il ritorno di questa grande iniziativa, Sony ha deciso di selezionare come nuova offerta l’esclusiva dedicata al supereroe più amato di sempre: naturalmente stiamo parlando di Marvel’s Spider-Man, che oggi potrà essere vostro a un prezzo speciale.

Il titolo si è rivelato una delle esclusive PlayStation più apprezzate degli ultimi anni, al punto da essersi guadagnato anche uno spin-off diventato in breve tempo uno dei giochi più scaricati dell’ultimo anno su PS Store.

La nuova promozione settimanale di PlayStation Store è dedicata all’edizione Game of the Year su PS4 dell’avventura di Peter Parker, che vi permetterà di accedere a tutti i contenuti disponibili.

Marvel’s Spider-Man Game of the Year include, oltre naturalmente al gioco base, anche le espansioni La città che non dorme mai, La rapina, Territori contesi e Silver Lining: la raccolta consentirà dunque di poter affrontare tutti i capitoli disponibili dell’esclusiva realizzata da Insomniac.

L’adattamento è stato apprezzato per il modo in cui gli sviluppatori hanno saputo ricreare l’universo dell’Uomo Ragno, con un gameplay coinvolgente e cinematografico in grado di soddisfare tutti i fan del personaggio.

PlayStation Store ha sottolineato che in precedenza l’edizione Game of the Year era stata disponibile in offerta a 29,99€, ma per un periodo limitato potrete farla vostra a soli 19,99€, il prezzo più basso mai visto, grazie allo sconto del 60%.

Per poter approfittare di questa promozione, non dovrete fare altro che cliccare al seguente indirizzo e procedere con l’acquisto: non sarà necessario essere in possesso di alcun abbonamento, dato che lo sconto è disponibile per tutti gli utenti.

Qualora siate interessati, il nostro suggerimento è quello di affrettarvi: l’offerta resterà disponibile solo fino a giovedì 27 gennaio.

L’esclusiva PlayStation è tornata di grande attualità dopo il successo ottenuto al cinema dal film Spider-Man No Way Home: una delle mosse eseguite dal supereroe è stata ispirata proprio dal videogioco.

I più grandi fan potrebbero inoltre aver notato nel film un altro commovente riferimento al videogioco, relativo a uno degli eventi più drammatici che coinvolge entrambe le produzioni.