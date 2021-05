PS Store, sconti sul Final Fantasy moderno con la media voto più alta

PS Store ha lanciato oggi una nuova tornata di sconti, che include il Final Fantasy moderno con la media voto più alta.

Il negozio online di Sony, su cui è possibile acquistare con credito PlayStation Store ottenibile nei principali store, ha tagliato i prezzi su decine e decine di giochi.

A comandare la riscossa è Days of Play, l’iniziativa annuale che riguarda in quest’occasione per la prima volta le esclusive PS5.

Naturalmente, non va dimenticata la promozione della settimana, che riguarda un apprezzato action RPG per PS4.

Ma la promozione forse più sorprendente di PS Store ora in corso riguarda il Final Fantasy moderno con il metascore più elevato.

A venire scontato è infatti Final Fantasy XIV, con price cut relativi a tutta la famiglia e cioè non solo il gioco base, ma pure le sue espansioni.

Alla pagina dedicata sul negozio trovate:

il pre-order di Endwalker

il gioco base in Complete Collector’s Edition

la prova gratuita

il gioco base in Starter Edition

l’upgrade gratuito a PS5

l’espansione Shadowbringers

l’espansione Shadowbringers in Collector’s Edition

Ed è proprio Shadowbringers ad aver ottenuto la media voto più alta per un Final Fantasy moderno, piazzandosi al punteggio di 92/100.

Un metascore superiore a quello di Final Fantasy VII Remake e pari, guardando ai classici, soltanto a Final Fantasy VI Advance e Final Fantasy VII originale.

Insomma, se siete appassionati della serie di Square Enix, probabilmente non vorrete lasciarvi sfuggire questa promozione.

Vi ricordiamo che per Shadowbringers avrete però bisogno del gioco principale e che per fruire del titolo richiesto un abbonamento mensile.

La promozione terminerà il 10 giugno, stesso giorno in cui Final Fantasy VII Remake Intergrade farà capolino su PS5.

Quanto all’MMORPG, è da poco disponibile un aggiornamento per PlayStation 5 che ne migliora le prestazioni su console.

A breve arriverà invece l’espansione Endwalker, che potrebbe portare il lungo viaggio della saga online alla conclusione.