PlayStation Store, sconti fino al 75% sugli indie: c’è Cuphead

Sony ha lanciato una nuova ondata di sconti su PlayStation Store, stavolta tutta a tema indie per PS4 (e PS5).

Gli sconti consentono di risparmiare fino al 75% sui migliori giochi dalla scena indipendente per le piattaforme PlayStation.

I saldi sono disponibili già adesso e lo rimarranno fino all’11 marzo, per cui avete ancora un po’ di tempo per scegliere il vostro acquisto con tutta calma.

La lista comprende alcuni degli indie più recenti per PlayStation 4, come Fall Guys, il gioco più riscattato di sempre su PlayStation Plus, e Cuphead.

Dopo una lunga storia di esclusività su Xbox, il gioco di Studio MDHR è approdato relativamente di recente su PS4, e si sta preparando ad ampliare il suo raggio d’azione anche nel campo dell’animazione.

Percorso inverso per Fall Guys che, dopo il suo debutto su PlayStation, è stato annunciato anche per Switch e Xbox, dove arriverà molto presto.

L’elenco include diversi fan favorite, tra cui:

Descenders

Spiritfarer

Overcooked 2

Subnautica

Hunt Showtime

Undertale

Oddworld New ‘n’ Tasty

Gris

Return of the Obra Dinn

Tra i saldi anche giochi che non appartengono propriamente alla definizione tradizionale di indie, tra cui Wasteland 3 e Little Nightmares.

Il negozio di PlayStation ha anche altre offerte attualmente in corso, come quella che vi permette di accedere ai doppi sconti se siete abbonati a PS Plus.