PlayStation Store invaso dai Doppi Sconti, ci sono anche FIFA 21, Spider-Man e God of War

Se acquistare i vostri videogiochi in formato digitale non vi preoccupa troppo e, anzi, siete tra coloro che puntualmente fanno shopping su PlayStation Store, vi segnaliamo che il negozio ufficiale di videogiochi e contenuti aggiuntivi per le console di casa Sony ha visto il lancio dei Doppi Sconti.

Da qualche ora, infatti, avete la possibilità di approfittare di alcune promozioni su dei titoli particolarmente in vista, con lo sconto che raddoppia se siete abbonati a PlayStation Plus. Tra i giochi in saldo potete così trovare questi, a cui dovete applicare uno sconto ulteriore se avete un abbonamento:

Marvel’sAvengers a 52,49€ anziché 69,99€

a 52,49€ anziché 69,99€ God of War a 14,99€ anziché 19,99€

a 14,99€ anziché 19,99€ Marvel’s Spider-Man GOTY a 39,99€ anziché 49,99€

a 39,99€ anziché 49,99€ Star Wars Squadrons a 31,99€ anziché 39,99€

a 31,99€ anziché 39,99€ FIFA 21 a 47,59€ anziché 69,99€

a 47,59€ anziché 69,99€ Mortal Kombat 11 a 34,99€ anziché 49,99€

a 34,99€ anziché 49,99€ F1 2020 a 48,99€ anziché 69,99€

a 48,99€ anziché 69,99€ GTA V a 32,39€ anziché 44,99€

a 32,39€ anziché 44,99€ Red Dead Redemption 2 Ultimate a 66,99€ anziché 99,99€

a 66,99€ anziché 99,99€ The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition a 41,99€ anziché 59,99€

a 41,99€ anziché 59,99€ Star Wars Jedi: Fallen Order Deluxe a 53,59€ anziché 79,99€

a 53,59€ anziché 79,99€ Need for Speed Heat a 45,49€ anziché 69,99€

a 45,49€ anziché 69,99€ Dreams a 29,99€ anziché 39,99€

a 29,99€ anziché 39,99€ Days Gone a 45,49€ anziché 69,99€

a 45,49€ anziché 69,99€ No Man’s Sky a 37,49€ anziché 49,99€

Anche God of War è tra i Doppi Sconti di PlayStation Store

La lista è sensibilmente più lunga e potete vederla nella sua interezza direttamente al link che vi proponiamo di seguito, dove trovate anche i dettagli sugli sconti ulteriori previsti per gli abbonati a PS Plus: