PlayStation Store, sconti di primavera svelati: ecco quando iniziano

Sony ha appena confermato che sul PlayStation Store torneranno gli sconti di primavera, l’attesa promozione che propone eccezionali saldi su tantissimi prodotti in catalogo.

Come riportato infatti da Push Square, Sony ha inviato diverse e-mail in cui comunica che questa sarà l’occasione giusta per risparmiare molto su giochi, contenuti aggiuntivi e tanto altro ancora.

Gli appassionati PlayStation saranno felici di sapere che da domani torneranno queste eccezionali giornate di sconti, che lo scorso anno avevano proposte offerte su giochi davvero interessanti.

Non è stata ancora annunciata una lista dei prodotti che verranno scontati quest’anno, ma a giudicare dalle premesse possiamo probabilmente aspettarci grandi offerte sia su giochi PS5 che PS4.

Domani tornano gli sconti di primavera sul PlayStation Store

Era particolarmente interessante la sezione dedicata ai titoli disponibili a meno di 20 euro, che probabilmente sarà riproposta anche quest’anno, in cui nel 2020 potevamo trovare in offerta prodotti come Bloodborne Game of The Year, Monster Hunter World e No Man’s Sky.

Ovviamente a cifre superiori erano comunque presenti sconti su alcuni dei giochi più apprezzati dagli utenti negli ultimi anni, come GTA 5, Marvel’s Spider-Man, God of War, The Witcher 3, Death Stranding, Call of Duty Modern Warfare e tanto altro ancora.

Dati i prodotti che sono stati proposti in passato, la speranza di molti utenti è che quest’anno possano arrivare offerte su alcune delle prime esclusive disponibili su next-gen, come Demon’s Souls, Marvel’s Spider-Man Miles Morales o Sackboy: Una Grande Avventura.

Vi terremo ovviamente aggiornati sulle migliori offerte non appena riceveremo una lista ufficiale e non appena i saldi inizieranno ufficialmente: continuate a seguirci per essere pronti a risparmiare sui vostri giochi preferiti.

Nella giornata di ieri è invece arrivata la conferma di un rumor un po’ più infelice: Sony sta chiudendo definitivamente gli store dedicati a PS3, PSP e PS Vita.

I giochi di queste console potrebbero però venire preservati ed emulati su PS5, come suggerito da un brevetto registrato appositamente in questi giorni.