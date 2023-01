PlayStation Store, qual è stato il gioco più scaricato di dicembre 2022?

Il 2022 di PlayStation è stato un anno decisamente molto interessante, con un gran numero di uscite che hanno riguardato sia PS4 che PS5, oltre che ovviamente anche PlayStation Plus.

Da God of War Ragnarok, il sequel del titolo uscito nel 2018 (e che trovate anche su Amazon a prezzo molto basso), passando per Horizon Forbidden West e molti altri, c’è stato davvero l’imbarazzo della scelta.

Ora, dopo che nelle scorse settimane Sony ha pubblicato il PlayStation Wrap-Up, ossia il recap che include tutte le principali statistiche registrate da ogni giocatore nel corso degli ultimi 365 giorni, è il turno di un altra classifica.

Come riportato su PS Blog, infatti, sono stati resi noti i giochi più scaricati su PlayStation Store durante il mese di dicembre dello scorso anno, su cui svetta FIFA 23.

Per quanto riguarda il mercato europeo, su PS5 abbiamo un vincitore assoluto e il suo nome è FIFA 23, l’ormai noto e amatissimo simulatore calcistico di Electronic Arts.

In secondo posizione troviamo il sempreverde Call of Duty: Modern Warfare 2, seguito a sua volta da un altro grande classico, ossia Grande Theft Auto V.

Per quanto riguarda la classifica PS4 europea, le prime due posizioni sono le medesime, seguite al terzo posto dall’inossidabile Minecraft.

Il mercato nordamericano vede invece proprio Modern Warfare 2 svettare sopra tutti gli altri per quanto concerne PS5, seguito da FIFA 23 e NBA 2K23. Per quanto riguarda PS4, le prime tre posizioni sono le medesime.

Restando in casa PlayStation, sembra che il prossimo e importante aggiornamento del firmware di PS5 aggiungerà lo streaming dei giochi a PS Plus Premium, e non solo.

Ma non è tutto: poche ore dopo aver annunciato ufficialmente i nuovi giochi gratis in arrivo su PlayStation Plus Extra e Premium, Sony ha deciso di fare marcia indietro su alcuni annunci, evidentemente svelati per errore.

Infine, se non siete ancora iscritti al servizio in abbonamento, vi ricordiamo che ancora per pochissime ore potete approfittare di uno sconto speciale su PS Plus.