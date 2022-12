Qual è il gioco che avete giocato di più su PlayStation? Ora potete scoprirlo

Il 2022 di PlayStation è stato sicuramente molto interessante, con un gran numero di uscite che hanno riguardato sia PS4 che PS5.

Da God of War Ragnarok, il sequel del titolo uscito nel 2018 (e che trovate anche su Amazon a prezzo molto interessante), passando per Horizon Forbidden West e molti altri ancora, non c’è stato davvero di che lamentarsi.

Ora, come accade ormai ogni anno, Sony ha pubblicato il PlayStation Wrap-Up, il recap che include tutte le principali statistiche registrate da ogni giocatore nel corso degli ultimi 365 giorni.

Cliccando a questo indirizzo verrete reindirizzati alla pagina di PlayStation Italia: dopo aver effettuato il login con il vostro account PSN potrete quindi scoprire quante ore avete giocato.

Ma non solo: sarete anche in grado di conoscere il numero di Trofei ottenuti, i giochi PS Plus riscattati e la vostra Top 5 dei videogiochi più giocati nel 2022.

Grazie al servizio Wrap-Up potrete anche visionare delle statistiche legate ad alcuni videogiochi first-party (come il numero di nemici uccisi od oggetti specifici utilizzati.

Poco sotto, il tweet ufficiale PlayStation:

Relive your year of gaming with PlayStation in the 2022 Wrap-Up – available starting today through January 13, 2023. More details: https://t.co/F9S1yO0hft pic.twitter.com/1NFrCBzdVk — PlayStation (@PlayStation) December 13, 2022

Se il 2022 è stato quindi un anno coi fiocchi lato PlayStation, anche il 2023 non sembra da meno: con giochi all’orizzonte come Marvel’s Spider-Man 2, Final Fantasy XVI, Forspoken e Stellar Blade, diciamo che la varietà non manca.

Ci auguriamo che con il prossimo anno venga meno anche la crisi di scorte di PS5: a tal proposito, Jim Ryan annuncia di aver «risolto il problema», almeno per quanto riguarda il mercato asiatico.

Vale comunque la pena di sottolineare che la crisi non ha impedito a PS5 di diventare una delle console più vendute al lancio di sempre, sperando che anche il 2023 confermi questa tendenza.

Infine, ricordiamo che da alcune settimane si parla anche di un nuovo modello di console PS5, il quale dovrebbe avere dalla sua un nuovo design interno.