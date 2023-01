PlayStation Plus, dietrofront di Sony: 2 giochi gratis sono stati svelati per errore

Pochi istanti dopo aver annunciato ufficialmente i nuovi giochi gratis in arrivo su PlayStation Plus Extra e Premium, Sony ha misteriosamente deciso di fare marcia indietro su alcuni annunci, evidentemente svelati per errore.

Da martedì 17 gennaio tutti gli utenti iscritti al servizio in abbonamento (trovate gift card dedicate su Amazon) potranno infatti accedere soltanto a 12 giochi gratis, e non più 13 come precedentemente annunciato: PS Plus ha infatti deciso di sostituire anche la versione next-gen di un titolo, oltre a rimuovere interamente un gioco gratis.

Contrariamente a quanto svelato proprio durante la scorsa giornata, non saranno infatti disponibili né Sayonara Wild Hearts né la versione PS5 di Just Cause 4 Reloaded, che sarà invece disponibile esclusivamente su PS4.

Sebbene non sia ancora arrivato un aggiornamento ufficiale sul PlayStation Blog italiano, la versione internazionale ha pubblicato un update per tenere conto di questi cambiamenti improvvisi.

Sayonara Wild Hearts non sarà incluso tra i giochi gratis di gennaio, nonostante la grafica ufficiale dedicata.

Dirigendovi alla pagina ufficiale dell’annuncio su PlayStation Blog, è infatti possibile vedere immediatamente una rettifica relativa all’inclusione dell’action musicale pubblicato da Annapurna Interactive:

«Aggiornamento: Sayonara Wild Hearts è stato annunciato erroneamente come parte del Catalogo Giochi di Gennaio per PlayStation Plus».

Nel caso di Just Cause 4 Reloaded PS5, la rimozione è stata più “silenziosa” e Sony ha semplicemente deciso di togliere ogni riferimento alla versione next-gen, probabilmente perché in quel caso si era trattato di un semplice errore nella pubblicazione dell’annuncio.

Come riportato infatti da PlayStation LifeStyle, al momento non è stata ancora neanche annunciata una versione next-gen e al momento appare improbabile che possa essere rilasciata nel breve periodo, dato che Avalanche Studios è attualmente impegnata in altri progetti.

Sarà comunque possibile scaricare regolarmente l’edizione PS4, naturalmente, anche in retrocompatibilità sulle console PS5, mentre per quanto riguarda Sayonara Wild Hearts i fan dovranno probabilmente pazientare e attendere i prossimi mesi.

Se invece non siete ancora iscritti al servizio in abbonamento, vi ricordiamo che ancora per pochissime ore potete approfittare di uno sconto speciale sugli abbonamenti PlayStation Plus Extra e Premium. La promozione vi consentirà naturalmente di riscattare anche i giochi gratis di Essential, già disponibili per il download.