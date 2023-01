PlayStation Plus è disponibile in sconto su PS Store, ma solo per pochi giorni

Sony ha appena inaugurato una nuova interessante promozione per PlayStation Plus sul suo PS Store ufficiale, dedicata esclusivamente agli utenti che non sono ancora iscritti al servizio in abbonamento.

La nuova promozione è riservata in particolar modo agli abbonamenti Extra e Premium da 3 e 12 mesi, attualmente disponibili in sconto fino al 40% per i nuovi abbonati (potete acquistarli anche con una gift card, disponibile su Amazon), ma l’offerta sarà valida soltanto per pochi giorni.

L’offerta lampo sarà infatti disponibile fino al 13 gennaio 2023 e non può essere utilizzata dagli utenti che sono già attualmente iscritti al servizio: inoltre, non sarà possibile sfruttarla per iscriversi al più semplice piano Essential, ma solo per le tier più elevate dell’abbonamento.

La promozione di PS Store vi permetterà infatti di iscrivervi a PlayStation Plus Extra con uno sconto del 37% per 3 mesi, mentre salirà al 40% nel caso scegliate l’offerta annuale. Per quanto riguarda invece PS Plus Premium, potrete approfittare di uno sconto del 30% per 3 mesi e del 33% per 12 mesi.

Questo significa che potrete acquistare il piano Extra a soli 24,99€ o 59,99€, mentre il piano Premium è attualmente disponibile a soli 34,99€ e 79,99€, offrendo in entrambi i casi un risparmio rispettivamente di ben 15 e 40 euro.

Di seguito vi riepilogheremo rapidamente tutti i dettagli dell’offerta riservate per i nuovi abbonati a PS Plus, svelandovi anche quanto potete risparmiare sui rispettivi piani:

PlayStation Plus Extra – 3 mesi a 24,99€ (anziché 34,99€) | Sconto del 37%

a 24,99€ (anziché 34,99€) | Sconto del 37% PlayStation Plus Extra – 12 mesi a 59,99€ (anziché 99,99€) | Sconto del 40%

a 59,99€ (anziché 99,99€) | Sconto del 40% PlayStation Plus Premium – 3 mesi a 34,99€ (anziché 49,99€) | Sconto del 30%

a 34,99€ (anziché 49,99€) | Sconto del 30% PlayStation Plus Premium – 12 mesi a 79,99€ (anziché 119,99€) | Sconto del 33%

Potete scoprire fin da subito se potete aderire all’offerta dirigendovi al seguente indirizzo ed effettuando il login con il vostro account: se non siete attualmente iscritti al servizio in abbonamento, sarete in grado di approfittare dell’offerta sul piano che preferite.

Ricordiamo che i piani del servizio in offerta vi permetteranno non solo di riscattare i consueti giochi gratis mensili, ma anche di accedere a un catalogo crescente di giochi disponibili in qualunque momento.

Se siete invece alla ricerca di offerte sui vostri prossimi videogiochi preferiti, vi ricordiamo che sono stati aggiornati gli Sconti di Gennaio con numerosi titoli: per facilitare la vostra scelta, abbiamo anche segnalato per voi i migliori giochi da non lasciarvi scappare a meno di 10 euro.