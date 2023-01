PS5, il nuovo firmware 7.00 sarebbe in arrivo (e sarà molto importante)

Solo oggi Sony ha annunciato di aver rilasciato l’aggiornamento 22.02-06.50.00 per PS5, a a quanto pare già si parla del prossimo firmware ufficiale della console.

L’ultimo update è pensato in vista del lancio di DualSense Edge, il controller di fascia più elevata e personalizzabile studiato per i giocatori più esigenti (potete richiedere un invito per l’acquisto su Amazon).

Disponibile per il download da questo momento per tutti gli utenti in possesso delle console di ultima generazione, a quanto pare l’aggiornamento non sarà il solo di questo inizio 2023.

Secondo Tom Henderson (via Insider-Gaming), il prossimo e importante aggiornamento del firmware di PS5 aggiungerà finalmente lo streaming dei giochi a PS Plus Premium, e non solo.

Secondo Henderson, l’aggiornamento, attualmente previsto per l’8 marzo 2023 (come rivelato da lui stesso nell’agosto 2022), includerà l’integrazione completa di Discord, rivelata nel 2021.

Oltre a ciò, le fonti hanno rivelato che i giochi per PlayStation 5 saranno disponibili in streaming su PS5 tramite cloud streaming (per risparmiare spazio su disco).

È stato reso noto inoltre che questa funzione sarà inclusa nel livello Premium di PlayStation Plus: la funzione, denominata “Cronus“, è in fase di sviluppo e di test da diversi mesi.

Insider-Gaming ha anche rivelato che la beta pubblica per l’aggiornamento 7.00 inizierà nei prossimi giorni e terminerà il 30 gennaio, sebbene i beta tester non potranno utilizzare la funzionalità di integrazione di Discord durante il test.

Restando in tema PS5, vi ricordiamo che il DualSense Edge vi permetterà di poter personalizzare al massimo la vostra esperienza di gioco con il controller, come reso noto nell’ultimo video ufficiale dedicato.

Ma non solo: pochi istanti dopo aver annunciato ufficialmente i nuovi giochi gratis in arrivo su PlayStation Plus Extra e Premium, Sony ha deciso di fare marcia indietro su alcuni annunci, evidentemente svelati per errore.

Se invece non siete ancora iscritti al servizio in abbonamento, vi ricordiamo che ancora per pochissime ore potete approfittare di uno sconto speciale sugli abbonamenti PS Plus.