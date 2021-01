PlayStation Store, parte la nuova promo: in sconto anche Resident Evil

Sony ha lanciato una nuova tornata di sconti su PlayStation Store, che comprende alcuni titoli per PS4 e PS5 acquistabili ora a prezzi ridotti.

Tra questi figurano anche gli ultimi capitoli della serie Resident Evil, proposti con un taglio sensibile in vista dello showcase di domani a tema Village (e molto altro).

I saldi andranno avanti fino alla mezzanotte del 3 febbraio e comprendono percentuali di sconti che sfiorano persino il 90%.

Questo un assaggio dei giochi coinvolti:

Assassin’s Creed Origins

Dead By Daylight: Special Edition

Death Stranding

DRAGON BALL FIGHTERZ

GRID Ultimate Edition

House Flipper

Injustice 2 – Legendary Edition

JUMP FORCE – Deluxe Edition

Naruto To Boruto: Shinobi Striker

Need for Speed Payback

Overcooked: Gourmet Edition

Payday 2: Crimewave Edition

RESIDENT EVIL 2 Deluxe

Resident Evil 7 biohazard Gold Edition

Rise of the Tomb Raider: 20 Year Celebration Edition

The Crew 2 – Deluxe Edition

La lista completa dei titoli in offerta è molto più lunga e, se siete interessati, è disponibile direttamente su PlayStation Store.

Di certo un’ottima occasione per recuperare diverse uscite dell’ormai passata generazione o ricucire rapporti con serie che saranno rilevanti anche nella prossima.

Gli sconti precedenti, lanciati alla fine di dicembre, coprivano pure alcuni giochi per PS5, e anche in questo caso ne abbiamo una manciata, come Dead by Daylight e l’ultimo Worms, peraltro incluso nelle settimane scorse pure su PlayStation Plus.