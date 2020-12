PlayStation Store invaso di saldi di gennaio: ci sono anche i giochi PS5!

Era stato anticipato dalle notizie delle scorse ore e così è stato: a partire da oggi, 22 dicembre, PlayStation Store ha accolto sulle sue pagine tanti saldi di gennaio, che vi permettono di risparmiare su un’ampia selezione di giochi sia per PS4 che per PS5.

I giochi in saldo vedono tagli di prezzo fino al 70%, anche su titoli estremamente recenti come Godfall e Assassin’s Creed Valhalla. Vi segnaliamo di seguito alcuni dei giochi più in vista tra quelli attualmente in promozione:

Marvel’s Avengers a 39,99€ anziché 79,99€

a 39,99€ anziché 79,99€ The Last of Us – Parte II Digital Deluxe a 49,59€ anziché 79,99€

a 49,59€ anziché 79,99€ The Last of Us – Parte II a 39,89€ anziché 69,99€

a 39,89€ anziché 69,99€ Assassin’s Creed Valhalla a 48,99€ anziché 69,99€

a 48,99€ anziché 69,99€ Godfall a 59,99€ anziché 79,99€

a 59,99€ anziché 79,99€ Call of Duty: Black Ops Cold War cross-gen bundle a 54,68€ anziché 74,99€

a 54,68€ anziché 74,99€ Doom Eternal a 23,09€ anziché 69,99€

a 23,09€ anziché 69,99€ Yakuza: Like a Dragon Hero Edition a 48,99€ anziché 69,99€

a 48,99€ anziché 69,99€ FIFA 21 Beckham Edition a 34,29€ anziché 69,99€

a 34,29€ anziché 69,99€ Red Dead Redemption 2 a 29,99€ anziché 59,99€

a 29,99€ anziché 59,99€ Star Wars Squadrons a 24,79€ anziché 39,99€

a 24,79€ anziché 39,99€ eFootball PES 2021 Juventus Edition a 17,49€ anziché 34,99€

a 17,49€ anziché 34,99€ Fall Guys a 15,99€ anziché 19,99€

a 15,99€ anziché 19,99€ Crash Bandicoot 4 a 34,99€ anziché 69,99€

a 34,99€ anziché 69,99€ Final Fantasy VII Remake a 34,99€ anziché 69,99€

a 34,99€ anziché 69,99€ Resident Evil 3 a 19,79€ anziché 59,99€

a 19,79€ anziché 59,99€ Resident Evil 2 a 15,99€ anziché 39,99€

a 15,99€ anziché 39,99€ Persona 5 Royal Ultimate Edition a 49,99€ anziché 99,99€

a 49,99€ anziché 99,99€ Persona 5 Royal a 29,99€ anziché 59,99€

a 29,99€ anziché 59,99€ Resident Evil VII a 9,99€ anziché 19,99€

a 9,99€ anziché 19,99€ The Sims 4 a 9,99€ anziché 39,99€

a 9,99€ anziché 39,99€ Fallout 4 GOTY a 23,09€ anziché 69,99€

a 23,09€ anziché 69,99€ The Witcher 3 a 8,99€ anziché 29,99€

a 8,99€ anziché 29,99€ Sid Meier’s Civilization VI a 16,49€ anziché 49,99€

a 16,49€ anziché 49,99€ Mafia Definitive Edition a 29,99€ anziché 39,99€

a 29,99€ anziché 39,99€ Hitman 2 Gold a 19,99€ anziché 99,99€

a 19,99€ anziché 99,99€ Fallout 4 5,99€ anziché 19,99€

5,99€ anziché 19,99€ The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition a 23,99€ anziché 59,99€

a 23,99€ anziché 59,99€ Spyro Reignited Trilogy a 13,99€ anziché 39,99€

a 13,99€ anziché 39,99€ Cuphead a 13,99€ anziché 19,99€

a 13,99€ anziché 19,99€ Dark Souls Remastered a 11,99€ anziché 39,99€

a 11,99€ anziché 39,99€ Shadow of the Tomb Raider Definitive Edition a 14,99€ anziché 59,99€

a 14,99€ anziché 59,99€ DiRT Rally 2.0 a 11,24€ anziché 44,99€

I saldi rimarranno in essere fino al 9 gennaio 2021. Se volete vedere l’elenco completo dei saldi per PS4 e PS5 consultate il link di seguito: